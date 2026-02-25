Panchang: आज का पंचांग 26 फरवरी 2026: शुभ चौघड़िया, राहुकाल, शुभ मुहूर्त से लेकर नामकरण तक

Aaj ka Panchang 26 February : 26 फरवरी 2026 का पंचांग (फोटो सोर्स: Patrika)
Aaj ka Panchang 26 February 2026:आज का पंचांग 26 फरवरी 2026 आपको दिन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करता है। इसमें शुभ चौघड़िया, राहुकाल, दिशा शूल, तिथि, नक्षत्र, योग, करण, ग्रह स्थिति, व्रत विशेष और जन्म लेने वाले बच्चों की राशि से संबंधित विवरण शामिल हैं। यदि आप किसी शुभ कार्य, यात्रा, पूजा-पाठ या नए कार्य की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं, तो यह पंचांग आपके लिए अत्यंत उपयोगी रहेगा।
|क्रम संख्या
|विवरण का प्रकार
|जानकारी
|1
|विक्रम संवत्
|2082
|2
|संवत्सर नाम
|सिद्धार्थ
|3
|शक संवत्
|1947
|4
|हिजरी सन्
|1447
|5
|मुस्लिम मास
|8 रमजान
|6
|अयन
|उत्तरायण
|7
|ऋतु
|बसंत ऋतु
|8
|मास
|फाल्गुन
|9
|पक्ष
|शुक्ल
आज शुभ का चौघड़िया सूर्योदय से 8.24 तक रहेगा। चर का चौघड़िया 11.15 से 12.40 तक रहेगा, लाभ व अमृत के चौघड़िये क्रमशः 12.40 से 3.31 तक रहेंगे. शुभ का चौघड़िया 4.56 से सूर्यास्त तक रहेगा. इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।
दिशा शूल - आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।
उपाय - यदि दक्षिण दिशा में यात्रा करना आज आवश्यक हो और टालना संभव ना हो तो यात्रा प्रारंभ करने से पहले थोड़ा फलाहार करके या दही सेवन करके, शुभ शगुन लेकर यात्रा प्रारम्भ करें।
राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 1.30 से 3.00 तक रहेगा।
उपाय - राहु काल में शुभ कार्यों का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। यदि कार्य को टाला जाना संभव ना हो तो केले का सेवन करके कार्य प्रारंभ करें। इससे राहुकाल का दुष्प्रभाव कम होगा।
तिथि – दशमी तिथि रात्रि 12.34 तक होगी तदुपरान्त एकादशी तिथि होगी ।
नक्षत्र – मृगशिरा नक्षत्र दिन 12.11 तक होगा तदुपरान्त आर्द्रा नक्षत्र होगा ।
योग – प्रीति योग रात्रि 10.33 तक रहेगा तदुपरान्त आयुष्मान योग रहेगा ।
करण – तैतिल करण दिन 1.37 तक रहेगा तदुपरान्त गर करण रहेगा।
विशिष्ट योग – रवियोग संपूर्ण दिनरात्रि
नन्दगांव होली, फागु दशमी (उड़ीसा ), वीर सावरकर पुण्य दिवस,
चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि मिथुन राशि में होगा ।
ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन – बुध वक्री कुम्भ राशि में दिन 12-17 पर,
आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि मिथुन होगी ।
आज दिन 12.11 तक जन्म लेने वाले बच्चों का मृगशिरा नक्षत्र होगा तदुपरान्त आर्द्रा नक्षत्र होगा ।
आज दिन 12.11 तक जन्मे बच्चों का स्वर्ण पाद होगा तदुपरान्त रजत पाद होगा ।
आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर कि, कु, घ, ङ, छ पर रखे जा सकते हैं।
मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं. मिथुन राशि में जन्मे बच्चे बुद्धिमान, कुशल व्यापारी, गणितज्ञ, चतुर, निडर, अच्छे वक्ता, त्वरित बुद्धि वाले, कलाकार, आत्म केन्द्रित होते हैं. ये पढ़ाई में अच्छे होते हैं और लेखक, कविताकार और बौद्धिक कार्य करने वाले होते हैं। इनका नरम स्वभाव होने के कारण कमजोर भी समझा जाता हैं, परन्तु तीक्ष्ण बुद्धि तथा तर्क-वितर्क करने में कुशल होते हैं। क्रय-विक्रय, लेखन-पत्र कार्य, एकाउंट्स, बैंकिंग एवं तकनीकी कार्यो में विशेष सफल होते हैं। ये बोलने में चतुर, विभिन्न भाषाओं को समझने में चतुर होते हैं.
