Festivals in March 2026: मार्च 2026 का धार्मिक कैलेंडर, होली से हिंदू नववर्ष तक हर पर्व की पूरी जानकारी

Festivals In March 2026 Hindu Calendar: फाल्गुन की रंगत और चैत्र की नव शुरुआत के बीच आने वाला मार्च 2026 आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस महीने में होलिका दहन और होली जैसे उल्लासपूर्ण पर्वों से लेकर हिंदू नववर्ष, चैत्र नवरात्रि और अन्य प्रमुख व्रत-त्योहारों का शुभ संयोग बन रहा है। जैसे ही फरवरी विदा लेती है, मार्च अपने साथ पूजा-पाठ, व्रत, अनुष्ठान और धार्मिक आस्था से भरा वातावरण लेकर आता है।पंचांग के अनुसार यह समय साधना, जप-तप और दान-पुण्य के लिए विशेष फलदायी माना जाता है। मौसम के परिवर्तन के साथ-साथ यह महीना सकारात्मक ऊर्जा, नई शुरुआत और आध्यात्मिक उन्नति का संदेश भी देता है। इसलिए भक्तजन इस पूरे काल को श्रद्धा, भक्ति और शुभ कर्मों के माध्यम से पुण्य अर्जित करने का सुनहरा अवसर मानते हैं।