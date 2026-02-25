25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

धर्म और अध्यात्म

Festivals in March 2026: मार्च 2026 का धार्मिक कैलेंडर, होली से हिंदू नववर्ष तक हर पर्व की पूरी जानकारी

Festivals in March 2026: मार्च 2026 धार्मिक दृष्टि से बेहद खास महीना है, जहां होलिका दहन और होली से लेकर चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष तक कई बड़े पर्व मनाए जाएंगे।जानिए इस पावन महीने में पड़ने वाले सभी प्रमुख व्रत-त्योहारों की तिथि और उनका आध्यात्मिक महत्व।

MEGHA ROY

Feb 25, 2026

March 2026 Religious Calendar|फोटो सोर्स- Freepik

Festivals In March 2026 Hindu Calendar: फाल्गुन की रंगत और चैत्र की नव शुरुआत के बीच आने वाला मार्च 2026 आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस महीने में होलिका दहन और होली जैसे उल्लासपूर्ण पर्वों से लेकर हिंदू नववर्ष, चैत्र नवरात्रि और अन्य प्रमुख व्रत-त्योहारों का शुभ संयोग बन रहा है। जैसे ही फरवरी विदा लेती है, मार्च अपने साथ पूजा-पाठ, व्रत, अनुष्ठान और धार्मिक आस्था से भरा वातावरण लेकर आता है।पंचांग के अनुसार यह समय साधना, जप-तप और दान-पुण्य के लिए विशेष फलदायी माना जाता है। मौसम के परिवर्तन के साथ-साथ यह महीना सकारात्मक ऊर्जा, नई शुरुआत और आध्यात्मिक उन्नति का संदेश भी देता है। इसलिए भक्तजन इस पूरे काल को श्रद्धा, भक्ति और शुभ कर्मों के माध्यम से पुण्य अर्जित करने का सुनहरा अवसर मानते हैं।

Festivals in March 2026 Hindu Calendar: मार्च 2026 का धार्मिक कैलेंडर

तिथिदिन व्रत / त्योहार
1 मार्च 2026रविवारप्रदोष व्रत
2 मार्च 2026सोमवारफाल्गुन चौमासी चौदस
3 मार्च 2026मंगलवारहोलिका दहन (छोटी होली), वसंत पूर्णिमा व्रत, चंद्र ग्रहण, फाल्गुन पूर्णिमा
4 मार्च 2026बुधवारहोली, चैत्र माह आरंभ, हिंदू नववर्ष प्रारंभ
5 मार्च 2026गुरुवारभाई दूज
6 मार्च 2026शुक्रवारभालचंद्र संकष्टी चतुर्थी
8 मार्च 2026रविवाररंग पंचमी
10 मार्च 2026मंगलवारशीतला सप्तमी
11 मार्च 2026बुधवारशीतला अष्टमी, बसोड़ा, कालाष्टमी, मासिक कृष्ण जन्माष्टमी
15 मार्च 2026रविवारकृष्ण नृसिंह द्वादशी, पापमोचिनी एकादशी, मीन संक्रांति
16 मार्च 2026सोमवारप्रदोष व्रत
17 मार्च 2026मंगलवारमासिक शिवरात्रि
18 मार्च 2026Wednesdayदर्श अमावस्या
19 मार्च 2026गुरुवारयुगादी, गुड़ी पड़वा, चैत्र नवरात्रि आरंभ
20 मार्च 2026शुक्रवारझूलेलाल जयंती, चंद्र दर्शन
21 मार्च 2026शनिवारमत्स्य जयंती, गौरी पूजा, गणगौर
22 मार्च 2026रविवारवासुदेव चतुर्थी
23 मार्च 2026सोमवारलक्ष्मी पंचमी, मासिक कार्तिगाई
24 मार्च 2026मंगलवारस्कंद षष्ठी, रोहिणी व्रत, यमुना छठ
26 मार्च 2026गुरुवारराम नवमी, महातारा जयंती, अशोक अष्टमी व्रत, मासिक दुर्गाष्टमी
27 मार्च 2026शुक्रवारराम नवमी (इस्कॉन), स्वामीनारायण जयंती
29 मार्च 2026रविवारकामदा एकादशी, वामन द्वादशी
30 मार्च 2026सोमवारप्रदोष व्रत (शुक्ल पक्ष)
31 मार्च 2026मंगलवारमहावीर जयंती

मार्च 2026 में कौन-कौन से त्यौहार हैं?

2 मार्च 2026, सोमवार - फाल्गुन चौमासी चौदस

फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को आने वाली चौमासी चौदस भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष मानी जाती है। इस दिन भक्त व्रत रखकर शिवलिंग का जल, दूध और बेलपत्र से अभिषेक करते हैं। मान्यता है कि इस तिथि पर पूजा करने से पापों का क्षय होता है और जीवन में चल रही बाधाएँ दूर होती हैं। यह दिन आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक साधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है।

4 मार्च 2026, बुधवार -होली

होली बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक पर्व है, जो भक्त प्रह्लाद और होलिका दहन की कथा से जुड़ा है। यह त्योहार सामाजिक प्रेम, भाईचारे और आपसी मतभेद मिटाने का संदेश देता है। रंगों का यह उत्सव जीवन में खुशियाँ, नई ऊर्जा और सकारात्मकता लेकर आता है। धार्मिक रूप से यह दिन भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण की भक्ति से भी जुड़ा हुआ है।

26 मार्च 2026, गुरुवार -राम नवमी

राम नवमी भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। यह पर्व धर्म, मर्यादा और आदर्श जीवन मूल्यों की याद दिलाता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं और मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना होती है। मान्यता है कि श्रीराम का स्मरण करने से परिवार में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है।

31 मंगलवार - महावीर जयंती

महावीर जयंती जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जयंती है। उन्होंने अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और करुणा का संदेश दिया। इस दिन जैन समाज में शोभायात्राएँ निकाली जाती हैं और धार्मिक प्रवचन आयोजित किए जाते हैं। यह पर्व आत्मसंयम, शांति और नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा देता है।

