Holi 2026: पति के घर पहली होली नहीं मनाती नवविवाहित दुल्हन, जानिए इस रिवाज की क्या है मान्यता

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नई बहू और उसकी सास को एक साथ जलती हुई होली यानी होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि सास और बहू एक साथ अग्नि को जलते हुए देखती हैं तो उनके रिश्तों में खटास आ सकती है।होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार, प्रह्लाद की रक्षा और होलिका के दहन की घटना इस पर्व का आधार है। हालांकि यह शुभता का प्रतीक है, लेकिन अग्नि स्वयं एक दहन प्रक्रिया है। नई शादी के तुरंत बाद किसी भी प्रकार की “दहन” या “नकारात्मक ऊर्जा” को रिश्तों के लिए शुभ नहीं माना जाता।इसी कारण से कई परिवारों में परंपरा है कि पहली होली पर बहू को मायके भेज दिया जाता है, ताकि वैवाहिक जीवन की शुरुआत सौहार्द और प्रेम के साथ हो।