Phalen Holika Dahan Story: होलिका दहन की रात ब्रज के फालैन में दिखता है चमत्कार, आग के बीच से सुरक्षित निकलता है पुजारी

मंदिर के पुजारी का परिवार कई पीढ़ियों से इस परंपरा को निभाता आ रहा है। होलिका दहन से पहले पुजारी करीब 40 से 45 दिनों तक कठोर नियमों का पालन करते हैं ब्रह्मचर्य व्रत, सात्विक भोजन और विशेष पूजा-पाठ। ग्रामीणों का विश्वास है कि इस तपस्या के बाद अग्नि भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाती।होलिका दहन की तड़के सुबह पुजारी कुंड में स्नान करते हैं। शरीर पर केवल पीला गमछा और गले में प्रकट हुई माला धारण कर वे धधकती अग्नि की ओर बढ़ते हैं। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। जैसे ही वह जलते उपलों के बीच से निकलते हैं, भीड़ ‘प्रह्लाद महाराज की जय’ के जयकारों से गूंज उठती है। आश्चर्य की बात यह है कि अग्नि की लपटें उन्हें छू भी नहीं पातीं।