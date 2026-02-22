Holi 2026 Dates: कब शुरू होगी मथुरा-वृंदावन में 9 दिनों तक चलने वाली होली , जानें पूरी तारीख और उत्सव की डिटेल्स

Mathura Vrindavan Holi 2026 Dates: ब्रजभूमि में होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि आस्था, प्रेम और परंपरा का जीवंत उत्सव है। जैसे ही फाल्गुन मास की पूर्णिमा नजदीक आती है, मथुरा-वृंदावन की गलियां रंग, गुलाल और भक्ति के रस में डूबने लगती हैं। यहां होली एक दिन नहीं, बल्कि पूरे 9 दिनों तक अलग-अलग रूपों में मनाई जाती है, जिसे देखने और खेलने के लिए देश-विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं।