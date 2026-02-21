Sparrow Feeding Benefits : गौरैया को दाना डालना क्यों है शुभ? जानिए ज्योतिषीय और आध्यात्मिक लाभ

हम अक्सर महसूस करते हैं कि कड़ी मेहनत के बावजूद काम अटक रहे हैं। इसे ज्योतिष में कार्मिक ऋण या पुराने कर्मों का बोझ कहा जाता है। गौरैया को दाना खिलाना एक निस्वार्थ सेवा है। जब आप इन बेजुबान पक्षियों का पेट भरते हैं, तो आपके संचित बुरे कर्मों का प्रभाव धीरे-धीरे कम होने लगता है और उन्नति के नए रास्ते खुलते हैं।