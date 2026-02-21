21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Vastu Tips for Happy Married Life: वास्तु दोष बन रहा है कलह की वजह? जानें शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल बनाने के टिप्स

Vastu Tips For Happy Married Life: आज के दौर में शादी सिर्फ साथ रहने का रिश्ता नहीं, बल्कि भावनात्मक साझेदारी है। मॉडर्न कपल्स करियर, स्वतंत्र सोच और अपनी-अपनी प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में घर का वातावरण अगर तनावपूर्ण हो, तो छोटी बातें भी बड़े विवाद का रूप ले सकती हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Feb 21, 2026

Vastu Tips For Happy Married Life, vastu tips,

Astro Tips for Happy Married Life|फोटो सोर्स - Chatgpt

Vastu Tips for Happy Married Life: कई बार पति-पत्नी के बीच बढ़ती तकरार और तनाव का कारण सिर्फ व्यवहार नहीं, बल्कि घर में मौजूद वास्तु दोष भी हो सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार बेडरूम की दिशा, सजावट और ऊर्जा का प्रवाह दांपत्य जीवन पर गहरा असर डालता है। अगर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी में सुख-शांति और प्रेम बनाए रखना चाहते हैं, तो कुछ आसान वास्तु उपाय अपनाकर रिश्ते में फिर से मिठास लाई जा सकती है।

Sukhi Vaivahik Jeevan Ke Upay: सुखी जीवन के लिए क्यों जरूरी है सही वास्तु?

वास्तु शास्त्र के अनुसार पंचतत्व वायु, जल, अग्नि, आकाश और पृथ्वी का संतुलन घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है। इनके असंतुलन से दांपत्य जीवन में तनाव और मतभेद बढ़ सकते हैं।Happy Married Life के लिए खासकर बेडरूम की सही दिशा, रंग और ऊर्जा संतुलन जरूरी माना जाता है, जो पति-पत्नी के रिश्ते में प्रेम और सामंजस्य बनाए रखने में मदद करता है।

7 सरल उपाय, जो वैवाहिक जीवन में मधुरता ला सकते हैं।

सही दिशा में बेडरूम का चयन

वास्तु के अनुसार उत्तर-पश्चिम दिशा का बेडरूम दंपत्ति के लिए शुभ माना जाता है। यह दिशा रिश्तों में स्थिरता और समझ बढ़ाने में सहायक मानी जाती है। गलत दिशा में बना कमरा अक्सर बेचैनी और मतभेद बढ़ा सकता है।

दीवारों के रंगों का प्रभाव

गहरे और चटक रंग मन में उत्तेजना और तनाव पैदा कर सकते हैं। हल्के गुलाबी, क्रीम या आसमानी रंग सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। मॉडर्न कपल्स को ट्रेंडी रंग चुनते समय मानसिक शांति का भी ध्यान रखना चाहिए।

बिस्तर का आकार और व्यवस्था

हमेशा चौकोर या आयताकार बिस्तर रखें। अनियमित आकार अस्थिरता का संकेत माना जाता है। साथ ही एक ही गद्दे का उपयोग करें, क्योंकि दो अलग गद्दे दूरी का प्रतीक माने जाते हैं। बेडरूम में अनावश्यक सामान न रखें।

आईने से रखें सावधानी

बेड के ठीक सामने लगा आईना रिश्तों में टकराव का कारण बन सकता है। अगर कमरे में शीशा हो तो उसे ऐसी जगह लगाएं, जहां सोते समय प्रतिबिंब न दिखे।

रसोई में अग्नि और जल का संतुलन

गैस और सिंक के बीच कम से कम 4 फीट की दूरी रखें। अग्नि और जल तत्व का टकराव घर में कलह बढ़ा सकता है। रसोई की साफ-सफाई भी बेहद जरूरी है।

जोड़ी में सजावटी वस्तुएं रखें

तकिए, शोपीस या पक्षियों की जोड़ी जैसे प्रतीक प्रेम और एकता दर्शाते हैं। अकेली या टूटी वस्तुएं नकारात्मक संकेत दे सकती हैं।

रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग

रोज क्वार्ट्ज को प्रेम और शांति का प्रतीक माना जाता है। इसे बेडरूम में रखने से आपसी समझ और भावनात्मक संतुलन बढ़ता है।

ये भी पढ़ें

Shisha Vastu Tips for Home: घर का शीशा कहीं ‘कंगाली’ तो नहीं ला रहा? जानें मिरर से जुड़ी 5 बड़ी गलतियां
वास्तु टिप्स
Bedroom Mirror Vastu Dosha

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

21 Feb 2026 04:57 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Vastu Tips for Happy Married Life: वास्तु दोष बन रहा है कलह की वजह? जानें शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल बनाने के टिप्स

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Nahane Ke Pani Ke Upay : नहाने का पानी बना सकता है आपको अमीर और खुशहाल, जानिए कैसे

Bath Water Remedies
धर्म/ज्योतिष

22 February Rashifal: 22 फरवरी 2026 राशिफल: सर्वार्थसिद्धि योग से चमकेगा आपका भाग्य, जानें 12 राशियों का हाल

Aaj Ka Rashifal 22 February
राशिफल

Chandra Gochar: सिंह राशि में लगेगा चंद्र ग्रहण, जानें 12 राशियों पर इसका प्रभाव और कितने घंटे तक रहेगा यह ग्रहण

Lunar Eclipse 2026 India, सिंह राशि में चंद्र गोचर,
धर्म/ज्योतिष

Sparrow Feeding Benefits : गौरैया को दाना डालना क्यों है शुभ? जानिए ज्योतिषीय और आध्यात्मिक लाभ

Sparrow Feeding Benefits
धर्म/ज्योतिष

Aaj Ka Tarot Rashifal: नौकरी-व्यवसाय में लाभ या नुकसान? 22 फरवरी, रविवार का टैरो राशिफल बताएगा सभी राशियों की भविष्यवाणी

Daily Horoscope in Hindi, Love and Career Tarot 2026, Tarot Horoscope Sunday,
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.