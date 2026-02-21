Vastu Tips for Happy Married Life: वास्तु दोष बन रहा है कलह की वजह? जानें शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल बनाने के टिप्स

Astro Tips for Happy Married Life|फोटो सोर्स - Chatgpt
Vastu Tips for Happy Married Life: कई बार पति-पत्नी के बीच बढ़ती तकरार और तनाव का कारण सिर्फ व्यवहार नहीं, बल्कि घर में मौजूद वास्तु दोष भी हो सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार बेडरूम की दिशा, सजावट और ऊर्जा का प्रवाह दांपत्य जीवन पर गहरा असर डालता है। अगर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी में सुख-शांति और प्रेम बनाए रखना चाहते हैं, तो कुछ आसान वास्तु उपाय अपनाकर रिश्ते में फिर से मिठास लाई जा सकती है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार पंचतत्व वायु, जल, अग्नि, आकाश और पृथ्वी का संतुलन घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है। इनके असंतुलन से दांपत्य जीवन में तनाव और मतभेद बढ़ सकते हैं।Happy Married Life के लिए खासकर बेडरूम की सही दिशा, रंग और ऊर्जा संतुलन जरूरी माना जाता है, जो पति-पत्नी के रिश्ते में प्रेम और सामंजस्य बनाए रखने में मदद करता है।
वास्तु के अनुसार उत्तर-पश्चिम दिशा का बेडरूम दंपत्ति के लिए शुभ माना जाता है। यह दिशा रिश्तों में स्थिरता और समझ बढ़ाने में सहायक मानी जाती है। गलत दिशा में बना कमरा अक्सर बेचैनी और मतभेद बढ़ा सकता है।
गहरे और चटक रंग मन में उत्तेजना और तनाव पैदा कर सकते हैं। हल्के गुलाबी, क्रीम या आसमानी रंग सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। मॉडर्न कपल्स को ट्रेंडी रंग चुनते समय मानसिक शांति का भी ध्यान रखना चाहिए।
हमेशा चौकोर या आयताकार बिस्तर रखें। अनियमित आकार अस्थिरता का संकेत माना जाता है। साथ ही एक ही गद्दे का उपयोग करें, क्योंकि दो अलग गद्दे दूरी का प्रतीक माने जाते हैं। बेडरूम में अनावश्यक सामान न रखें।
बेड के ठीक सामने लगा आईना रिश्तों में टकराव का कारण बन सकता है। अगर कमरे में शीशा हो तो उसे ऐसी जगह लगाएं, जहां सोते समय प्रतिबिंब न दिखे।
गैस और सिंक के बीच कम से कम 4 फीट की दूरी रखें। अग्नि और जल तत्व का टकराव घर में कलह बढ़ा सकता है। रसोई की साफ-सफाई भी बेहद जरूरी है।
तकिए, शोपीस या पक्षियों की जोड़ी जैसे प्रतीक प्रेम और एकता दर्शाते हैं। अकेली या टूटी वस्तुएं नकारात्मक संकेत दे सकती हैं।
रोज क्वार्ट्ज को प्रेम और शांति का प्रतीक माना जाता है। इसे बेडरूम में रखने से आपसी समझ और भावनात्मक संतुलन बढ़ता है।
बड़ी खबरेंView All
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग