22 February Rashifal: 22 फरवरी 2026 राशिफल: सर्वार्थसिद्धि योग से चमकेगा आपका भाग्य, जानें 12 राशियों का हाल

Aaj Ka Rashifal 22 February 2026: आज रविवार, 22 फरवरी 2026 का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास होने वाला है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी और षष्ठी तिथि के इस संगम पर ग्रहों की ऐसी जुगलबंदी हो रही है, जो कई राशियों के बंद दरवाजों को खोल सकती है। कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास के अनुसार, इस दिन सर्वार्थसिद्धि योग, रवि योग, शुक्ल योग और ब्रह्म योग का एक साथ होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। हालांकि रविवार को कोई बड़ा ग्रह राशि परिवर्तन नहीं कर रहा है, लेकिन इन शुभ योगों का असर आपके करियर, सेहत और रिश्तों पर सीधा पड़ेगा।