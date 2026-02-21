21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Aaj Ka Tarot Rashifal: नौकरी-व्यवसाय में लाभ या नुकसान? 22 फरवरी, रविवार का टैरो राशिफल बताएगा सभी राशियों की भविष्यवाणी

Aaj Ka Tarot Rashifal 22 February 2026: रविवार का दिन नई ऊर्जा और आत्ममंथन का अवसर लेकर आया है। टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि कई राशियों के लिए आज का दिन करियर में तरक्की का होगा, जबकि कुछ को आर्थिक फैसलों में सावधानी बरतनी होगी। आइए जानें आज का विस्तृत राशिफल।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

image

ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा

Feb 21, 2026

Daily Horoscope in Hindi, Love and Career Tarot 2026, Tarot Horoscope Sunday,

Today Tarot Horoscope 22 February 2026|फोटो सोर्स - Chatgpt

Aaj Ka Tarot Rashifal In Hindi: 22 फरवरी, रविवार का दिन करियर, कारोबार और निजी जीवन के लिहाज से कई राशियों के लिए अहम संकेत लेकर आया है। प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार आज कुछ राशियों को नौकरी-व्यवसाय में लाभ और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जबकि कुछ को आर्थिक फैसलों और रिश्तों में संयम बरतने की जरूरत रहेगी। टैरो कार्ड्स की चाल बता रही है कि समझदारी से उठाया गया कदम ही आज सफलता की कुंजी साबित होगा।

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Rashifal 2026)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज व्यापार और नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं। यदि आप कोई नया सौदा या अनुबंध करने जा रहे हैं तो दस्तावेज ध्यान से पढ़ें। आर्थिक मामलों में आंख मूंदकर भरोसा करना ठीक नहीं रहेगा। परिवार का माहौल सुखद रहेगा और मित्रों का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में जिद छोड़कर संवाद से काम लें।

वृषभ टैरो राशिफल (Taurus Tarot Rashifal 2026)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, कानूनी मामलों में चल रही उलझन सुलझ सकती है। रुका हुआ कार्य पूर्ण होने से मानसिक शांति मिलेगी। घर में किसी शुभ कार्य की चर्चा संभव है। उधार दिया पैसा वापस मिलने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यकुशलता विरोधियों को भी प्रभावित करेगी।

मिथुन टैरो राशिफल (Gemini Tarot Rashifal 2026)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कामकाज और घरेलू जीवन दोनों में सकारात्मक बदलाव दिखेगा। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। सहकर्मियों का पूरा साथ मिलेगा। दीर्घकालीन निवेश के लिए दिन अनुकूल है। आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगा।

कर्क टैरो राशिफल (Cancer Tarot Rashifal 2026)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, खर्चों में वृद्धि हो सकती है, इसलिए बजट संतुलित रखें। आय बढ़ाने के नए उपायों पर विचार करें। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। प्रेमी से सरप्राइज मिल सकता है। पुराने सौदे से लाभ और यात्रा के योग भी बन रहे हैं।

सिंह टैरो राशिफल (Leo Tarot Rashifal 2026)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि ऊर्जा और उत्साह से भरपूर दिन रहेगा। अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा। पुराने मित्र से लाभ की संभावना है। क्रोध पर नियंत्रण रखें, छोटी बातों को बड़ा न बनाएं। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें।

कन्या टैरो राशिफल (Virgo Tarot Rashifal 2026)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, व्यापार में उन्नति और अटकी हुई डील फाइनल हो सकती है। आपकी समझदारी कठिन कार्यों को आसान बनाएगी। वैवाहिक जीवन में तालमेल अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी उपलब्धि संभव है।

तुला टैरो राशिफल (Libra Tarot Rashifal 2026)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। परिवार का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा। पुरानी समस्या का समाधान मिल सकता है। खानपान में संयम रखें। बच्चों की ओर से शुभ समाचार मिल सकता है।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio Tarot Rashifal 2026)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, भावनात्मक रूप से थोड़ा अस्थिर महसूस कर सकते हैं। निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। कुछ लोग आपकी सरलता का लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं। बड़े भाई या परिवार के वरिष्ठ सदस्य का सहयोग मिलेगा।

धनु टैरो राशिफल (Sagittarius Tarot Rashifal 2026)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि करियर में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। अप्रत्याशित लाभ संभव है। नई जिम्मेदारी मिलने से प्रतिष्ठा बढ़ेगी। प्रेम जीवन में रोमांस रहेगा और घूमने की योजना बन सकती है। उपहार मिलने के योग हैं।

मकर टैरो राशिफल (Capricorn Tarot Rashifal 2026)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, कामकाज में चुनौतियां सामने आ सकती हैं। धैर्य और फोकस बनाए रखें। आर्थिक लेनदेन में सावधानी जरूरी है। पिता और बड़ों का मार्गदर्शन सहायक होगा। धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी।

कुंभ टैरो राशिफल (Aquarius Tarot Rashifal 2026)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सकारात्मक सोच के साथ काम करें। सहकर्मियों के सहयोग से रुका कार्य पूरा होगा। पुरानी गलती से सीख लेने का समय है। वैवाहिक जीवन में छोटी बात पर मतभेद हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में जोखिम से बचें।

मीन टैरो राशिफल (Pisces Tarot Rashifal 2026)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, कार्यस्थल पर कुछ अड़चनें आ सकती हैं। साझेदारी में सावधानी बरतें। परिवार में किसी की सेहत को लेकर चिंता रहेगी। शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता के संकेत हैं। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा।

ये भी पढ़ें

Saptahik Tarot Rashifal 22 To 28 February: तुला, वृश्चिक से मीन तक, जानिए किसकी किस्मत खेलेगी नया खेल, किसे मिलेगा गोल्डन चांस?
राशिफल
Weekly lucky color and number by tarot cards, weekly rashifal 22 To 28 February 2026,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

आज का राशिफल

राशिफल 2026

tarot card rashifal

tula rashifal

Updated on:

21 Feb 2026 02:38 pm

Published on:

21 Feb 2026 02:36 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Tarot Rashifal: नौकरी-व्यवसाय में लाभ या नुकसान? 22 फरवरी, रविवार का टैरो राशिफल बताएगा सभी राशियों की भविष्यवाणी

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Chandra Grahan 2026: पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा पहला ग्रहण, इस राशि में प्रवेश से बन रहे हैं दुर्लभ संयोग? 5 राशियों पर विशेष प्रभाव

Chandra Grahan, Chandra Grahan 2026, Chandra Grahan 2026 Date,
धर्म/ज्योतिष

Saptahik Rashifal: साप्ताहिक राशिफल: तुला से मीन तक, जानें कैसा रहेगा आपका फरवरी का आखिरी हफ्ता?

Saptahik Rashifal
राशिफल

राहु-केतु का असर और बृहस्पति की वक्री दृष्टि, किन 3 राशियों पर बरसेगी लक्ष्मी कृपा?

Holi 2026 Fortune Prediction, Holi 2026 Grahon Ki Ulti Chal, Holi 2026 Lakshmi Kripa Rashi,
राशिफल

Saptahik Tarot Rashifal 22 To 28 February: तुला, वृश्चिक से मीन तक, जानिए किसकी किस्मत खेलेगी नया खेल, किसे मिलेगा गोल्डन चांस?

Weekly lucky color and number by tarot cards, weekly rashifal 22 To 28 February 2026,
राशिफल

Weekly Horoscope 22 February To 28 February 2026: साप्ताहिक राशिफल: करियर में उछाल और अचानक धन लाभ, जानें 22-28 फरवरी का पूरा लेखा-जोखा

Weekly Horoscope
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.