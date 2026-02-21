Saptahik Tarot Rashifal 22 To 28 February: तुला, वृश्चिक से मीन तक, जानिए किसकी किस्मत खेलेगी नया खेल, किसे मिलेगा गोल्डन चांस?

Saptahik Tarot Rashifal 22 To 28 February: 22 से 28 फरवरी का सप्ताह तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कई अहम संकेत लेकर आया है। किसी के लिए यह समय नए अवसर और गोल्डन चांस का द्वार खोल सकता है, तो किसी को चुनौतियों के बीच धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ने की जरूरत होगी।टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, इस सप्ताह कार्ड्स की ऊर्जा खास संदेश दे रही है। आइए जानते हैं कि इन छह राशियों के लिए आने वाले दिनों में किस्मत क्या नया मोड़ लेने वाली है और किन बातों पर विशेष ध्यान देना होगा।