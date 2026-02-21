Chandra Gochar: सिंह राशि में लगेगा चंद्र ग्रहण, जानें 12 राशियों पर इसका प्रभाव और कितने घंटे तक रहेगा यह ग्रहण

Chandra Gochar: सिंह राशि में चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो ज्योतिषीय दृष्टि से एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना मानी जा रही है।यह ग्रहण कई घंटों तक प्रभावी रहेगा और इसका असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग रूप में देखने को मिल सकता है।करियर, धन, स्वास्थ्य और रिश्तों से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।ग्रहण काल में संयम और सोच-समझकर लिए गए निर्णय ही लाभकारी साबित हो सकते हैं।