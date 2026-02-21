21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Chandra Gochar: सिंह राशि में लगेगा चंद्र ग्रहण, जानें 12 राशियों पर इसका प्रभाव और कितने घंटे तक रहेगा यह ग्रहण

Chandra Gochar: 3 मार्च को होली से एक दिन पहले सिंह राशि में चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह ग्रहण कई घंटों तक प्रभावी रहेगा और 12 राशियों पर इसका अलग-अलग असर देखने को मिल सकता है, इसलिए इस दौरान सावधानी बरतना महत्वपूर्ण माना गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Feb 21, 2026

Lunar Eclipse 2026 India, सिंह राशि में चंद्र गोचर,

Chandra Grahan 3 March 2026|फोटो सोर्स - Chatgpt

Chandra Gochar: सिंह राशि में चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो ज्योतिषीय दृष्टि से एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना मानी जा रही है।यह ग्रहण कई घंटों तक प्रभावी रहेगा और इसका असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग रूप में देखने को मिल सकता है।करियर, धन, स्वास्थ्य और रिश्तों से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।ग्रहण काल में संयम और सोच-समझकर लिए गए निर्णय ही लाभकारी साबित हो सकते हैं।

Chandra Grahan 2026 in India Date and Time: चंद्र ग्रहण 2026 का समय

  • ग्रहण प्रारंभ: दोपहर 3 बजकर 20 मिनट
  • ग्रहण समाप्त: शाम 6 बजकर 47 मिनट
  • कुल अवधि: लगभग 3 घंटे 27 मिनट

Chandra Grahan Sutak Time: चंद्र ग्रहण का सूतक काल

सूतक प्रारंभ: 3 मार्च को सुबह 6 बजकर 20 मिनट से सूतक काल शुरू होगा।चूंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दृश्य रहेगा, इसलिए सूतक मान्य माना जाएगा। इस अवधि में पूजा-पाठ, मंदिर प्रवेश और शुभ कार्यों से परहेज किया जाता है, वहीं गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।

Chandra Grahan Rashifal 2026: 12 राशियों पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव

मेष राशि

भावनात्मक अस्थिरता बढ़ सकती है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसान पहुंचा सकते हैं। मित्रों और सामाजिक दायरे में सोच-समझकर व्यवहार करें।

वृषभ राशि

करियर में अचानक बदलाव के संकेत हैं। वरिष्ठ अधिकारियों से तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा। धैर्य और संयम से परिस्थितियां संभल जाएंगी।

मिथुन राशि

विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा या आध्यात्मिक विषयों में नई हलचल संभव है। सोच में सकारात्मक बदलाव आ सकता है।

कर्क राशि

धन और निवेश से जुड़े मामलों में सतर्क रहें। रिश्तों में गहराई आएगी, लेकिन स्पष्ट संवाद जरूरी रहेगा।

सिंह राशि

यह ग्रहण आपकी ही राशि में लग रहा है। वैवाहिक जीवन और साझेदारी में तनाव संभव है। अहंकार से दूरी बनाकर संवाद को प्राथमिकता दें।

कन्या राशि

स्वास्थ्य और दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें। काम का दबाव बढ़ सकता है, इसलिए संतुलित जीवनशैली अपनाएं।

तुला राशि

प्रेम संबंधों में भ्रम की स्थिति बन सकती है। हालांकि रचनात्मक कार्यों में नई प्रेरणा मिलेगी।

वृश्चिक राशि

घर-परिवार से जुड़े निर्णय अचानक लेने पड़ सकते हैं। माता का सहयोग मिलेगा। संपत्ति संबंधी विषय सक्रिय रहेंगे।

धनु राशि

बातचीत में सावधानी रखें। छोटी यात्राओं के योग बन सकते हैं। गलतफहमी से बचने के लिए स्पष्ट संवाद जरूरी होगा।

मकर राशि

आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव संभव है। खर्चों पर नियंत्रण रखें और आत्मविश्वास बनाए रखें।

कुंभ राशि

व्यक्तित्व और सोच में बड़ा परिवर्तन महसूस हो सकता है। कोई महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लें।

मीन राशि

मन में पुरानी बातें उभर सकती हैं। ध्यान, योग और आध्यात्मिक साधना से मानसिक शांति मिलेगी।

संबंधित विषय:

राशिफल 2026

Published on:

21 Feb 2026 03:29 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Chandra Gochar: सिंह राशि में लगेगा चंद्र ग्रहण, जानें 12 राशियों पर इसका प्रभाव और कितने घंटे तक रहेगा यह ग्रहण

धर्म/ज्योतिष

