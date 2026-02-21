जीवों  के कल्याण को समर्पित रहा योगीराज का जीवन

द्वितीय दिन के लाभार्थियों में भेरूलाल मनोज कुमार परिवार, अशोक कुमार विजय कुमार सुराणा परिवार, रतनचंद गौतमचंद सुंदेशा मुथा परिवार, इंद्रकुमार दिनेश परमार परिवार, जयंतीलाल संजय गुंदेशा परिवार, नेमीचंद दिलीप छाजेड़ परिवार सहित अन्य परिवार शामिल रहे। लाभार्थियों का तिलक, माला, साफा, चुंदड़ी, श्रीफल, पचरंगी दुपट्टा एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर मनीष हरण, अशोक कुमार सुराणा, जैन दोस्ती फेडरेशन, मोहनलाल बलदोटा, मनोज कुमार बाफना, धनराज गुलेच्छा एवं मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने सम्मान किया।