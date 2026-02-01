मां किताब है प्यार की, बांच सके तो बांच’ — डॉ. चौरसिया

आयोजित काव्य गोष्ठी में संतोष सुपेकर, गोपालकृष्ण निगम, राजेंद्र देवधरे ‘दर्पण’, डॉ. पुष्पा चौरसिया, संगीता तल्लेरा, डॉ. रफीक नागौरी, डॉ. रश्मि मोयदे, डॉ. नेत्रा रावणकर, आशीष श्रीवास्तव ‘अश्‍क’, नंदकिशोर पांचाल, मानसिंह ‘शरद’, डॉ. प्रभाकर शर्मा, अमृता उषारिया, माया बधेका, डॉ. रामप्रकाश तिवारी, नितिन पोल तथा धनसिंह चौहान सहित अनेक रचनाकारों ने काव्य पाठ किया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना से हुआ, जिसे संगीता तल्लेरा ने प्रस्तुत किया। अतिथियों का स्वागत मुक्तेश मनावत, एमजी सुपेकर, अशोक रावणकर, मनोहर मोयदे और बालकृष्ण मनावत ने किया।