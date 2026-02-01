Rajasthan: पंचायत-निकाय चुनाव को लेकर शस्त्र जमा कराने का आदेश जारी, उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

झुंझुनूं। नगरीय निकाय एवं पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं। जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट डॉ. अरुण गर्ग ने आदेश जारी कर जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को अपने शस्त्र तत्काल प्रभाव से संबंधित पुलिस थानों में जमा कराने के निर्देश दिए हैं।