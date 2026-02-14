Rajasthan News : डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के काफिले का एक्सीडेंट, बेकाबू कार से ज़बरदस्त भिड़ंत

विडंबना यह है कि इस डरावने हादसे से कुछ समय पहले ही डिप्टी सीएम का एनएच 52 पर रींगस में जोरदार स्वागत किया गया था। सालासर होटल के सामने विधायक सुभाष मील के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया था। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले ही मोड़ पर मौत को मात देने वाला हादसा इंतजार कर रहा है। स्वागत समारोह में विशाखा कुमावत, राजेंद्र भातरा और आयुष कानूनगो सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे।