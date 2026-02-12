Jhunjhunu Budget : हवेलियां वर्ल्ड हेरिटेज की ओर, एयरपोर्ट सर्वे, वॉर म्यूजियम, सैनिक कॉम्प्लेक्स व यमुना जल की घोषणा

बजट में चिकित्सा क्षेत्र में की गई घोषणाओं को जिले के मरीजों को लाभ मिलेगा। जिले के राजकीय भगवानदास खेतान अस्पताल व राजकीय जिला अस्पताल नवलगढ़ में मरीजों को ठहरने के लिए प्रतिक्षालय बनेंगे। राजकीय भगवानदास खेतान अस्पताल जिले का सबसे बड़ा अस्पताल होने की वजह से यहां पर अत्याधिक मरीजों का भार होता है। औसतन रोजाना यहां पर पांच हजार मरीजों का आना-जाना रहता है। ये मरीज नजदीकी क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि जिले के दुर-दराज क्षेत्रों से आते हैं। समय लगने की वजह से कई बार चिकित्सकों को दिखा नहीं पाते हैं। इनके परिजन ठहरने के लिए जगह नहीं होने की वजह से मरीज के भर्ती होने की िस्थति में रात के समय रूकने जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं। वहीं, नवलगढ़ का राजकीय जिला अस्पताल झुंझुनूं-जयपुर मार्ग पर है। एक्सीडेंटल केस के चलते यहां पर काफी मरीजों को इलाज होता है। भर्ती होने की िस्थति में प्रतिक्षालय बन जाने से परिजन यहां पर ठहर सकेंगे। इसके अलावा जिले में अनेक ऐसे मरीज होते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट का अभाव है। बजट घोषणा के अनुसार अब जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो भी वे इलाज करा सकेंगे। रोड एक्सीडेंट में पीडि़तों को तत्काल सहायता मिले, इसलिए हाइवे पर रेस्ट सेंटर पर एम्बुलेंस तैनात की जाएगी। झुंझुनूं जिले से झुंझुनूं-सीकर-जयपुर, झुंझुनूं-चिड़ावा-सिंघाना-दिल्ली, सूरजगढ़-लोहारू, झुंझुनूं-फतेहपुर नेशनल हाइवे व झुंझुनूं-उदयपुरवाटी-खंडेला-सीकर हाइवे गुजर रहे हैं। इनपर चिह्नित जगह एम्बुलेंस तैनात होने से हादसे में घायलों को इलाज का प्राइमरी सपोर्ट तो मिलेगा ही। साथ ही तुरंत नजदीक अस्पतालों में ले जाकर इलाज होगा। दोनों जिला अस्पतालों में मेंटल हेल्थ केयर सेंटर भी खुलेंगे।