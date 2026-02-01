झुंझुनूं: दोस्त की बेटी की शादी में आना था, गांव पहुंची सीआरपीएफ एसआई की पार्थिव देह

सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट अंकुर कुमार ने बताया कि उम्मेदसिंह छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ की कोबरा 201 बटालियन में कार्यरत थे। उम्मेद के छोटे भाई रणजीतसिंह ने बताया कि उम्मेद 26 दिसंबर 2025 को 10 दिन की छुट्टी पर रहकर ड्यूटी पर गए थे। अब 20 फरवरी को उनके दोस्त अरविंद की बेटी की शादी है, उसमें शामिल होने के लिए वह दोबारा छुट्टी लेकर गांव आ रहे थे। छत्तीसगढ़ में धमतरी के पास उनकी कार की एक ट्रक से भिड़ंत हो गई, जिसमें उम्मेदसिंह सहित तीन जवानों की मौके पर ही मौत हो गई।