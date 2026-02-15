राजस्थान के युवा इंजीनियर की दर्दनाक मौत: दिल्ली जाते समय ‘काल’ बना सफर, शोक में आधे दिन के लिए बाजार और मंडी में सन्नाटा

Engineer Apoorva Garg dies (Patrika Photo)
Engineer Apoorva Garg dies: घड़साना (श्रीगंगानगर): नई मंडी से दिल्ली जा रहे युवा इंजीनियर की शनिवार तड़के सिरसा-डबवाली के पास सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि उसके ताया विजय कुमार गर्ग घायल हो गए।
बता दें कि हादसा सिरसा बाइपास दिल्ली रोड पर सुबह करीब पांच बजे हुआ। दुर्घटना की सूचना मिलते ही कस्बे में शोक छा गया। शोक स्वरूप आधे दिन किराना मार्केट बंद रहा और धान मंडी में दोपहर तीन बजे बाद कृषि जिंसों की बोली रोक दी गई।
मिली जानकारी के अनुसार, व्यापारी विजय कुमार गर्ग के दिल्ली में इलाज चलने के कारण स्वास्थ्य जांच के लिए कार से रवाना हुए। सहयोग के लिए उनके छोटे भाई जीवन गर्ग के पुत्र इंजीनियर अपूर्व गर्ग भी किराए की कार से रात 11 बजे दिल्ली के लिए साथ गए। सिरसा बाइपास के पास चालक जयदीप ढिल्लो को नींद आने पर गुरुद्वारा चोरमार में करीब एक घंटे आराम किया गया।
बाद में चाय-पानी कर दिल्ली के लिए रवाना हुए, लेकिन कुछ ही देर बाद सड़क पर खड़े कैंटर से कार की टक्कर हो गई। हादसे में इंजीनियर अपूर्व गर्ग को गंभीर चोट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। जबकि पास बैठे विजय गर्ग के पैर में फ्रैक्चर हुआ। बताया गया कि अपूर्व गर्ग ने एक महीने पहले ही बीटेक की पढ़ाई पूरी की थी।
