राजस्थान के युवा इंजीनियर की दर्दनाक मौत: दिल्ली जाते समय ‘काल’ बना सफर, शोक में आधे दिन के लिए बाजार और मंडी में सन्नाटा

मिली जानकारी के अनुसार, व्यापारी विजय कुमार गर्ग के दिल्ली में इलाज चलने के कारण स्वास्थ्य जांच के लिए कार से रवाना हुए। सहयोग के लिए उनके छोटे भाई जीवन गर्ग के पुत्र इंजीनियर अपूर्व गर्ग भी किराए की कार से रात 11 बजे दिल्ली के लिए साथ गए। सिरसा बाइपास के पास चालक जयदीप ढिल्लो को नींद आने पर गुरुद्वारा चोरमार में करीब एक घंटे आराम किया गया।