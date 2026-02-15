राजस्थान: सांसद लुंबाराम चौधरी की कार बनी आग का गोला, बीच हाइवे पर मची चीख-पुकार; बाल-बाल बची 7 लोगों की जान

सिरोही: राजस्थान के सिरोही-जालोर संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद लुंबाराम चौधरी की कार मुंबई-नासिक हाइवे पर हादसे का शिकार हो गई। शुक्रवार देर रात गोंडे फाटा के पास सांसद की कार अचानक 'आग का गोला' बन गई और देखते ही देखते पूरी तरह जलकर खाक हो गई। गनीमत यह रही कि समय रहते खतरे को भांप लिया गया, जिससे सांसद चौधरी समेत कार में सवार सभी सात लोग सुरक्षित बच गए।