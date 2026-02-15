15 फ़रवरी 2026,

रविवार

सिरोही

राजस्थान: सांसद लुंबाराम चौधरी की कार बनी आग का गोला, बीच हाइवे पर मची चीख-पुकार; बाल-बाल बची 7 लोगों की जान

लुंबाराम चौधरी की कार मुंबई-नासिक हाइवे पर गोंडे फाटा के पास आग का गोला बन गई। कार में सांसद सहित सात लोग सवार थे, सभी सुरक्षित बाहर निकल गए। चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला, लेकिन कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई।

2 min read
Google source verification

सिरोही

image

Arvind Rao

Feb 15, 2026

Lumbharam Chaudhary

MP Lumbharam Chaudhary Car Fire Incident (Patrika Photo)

सिरोही: राजस्थान के सिरोही-जालोर संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद लुंबाराम चौधरी की कार मुंबई-नासिक हाइवे पर हादसे का शिकार हो गई। शुक्रवार देर रात गोंडे फाटा के पास सांसद की कार अचानक 'आग का गोला' बन गई और देखते ही देखते पूरी तरह जलकर खाक हो गई। गनीमत यह रही कि समय रहते खतरे को भांप लिया गया, जिससे सांसद चौधरी समेत कार में सवार सभी सात लोग सुरक्षित बच गए।

सांसद लुंबाराम चौधरी संसद सत्र की कार्यवाही समाप्त होने के बाद शुक्रवार को मुंबई पहुंचे थे। वहां से वे अपने मित्रों के साथ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए रवाना हुए। यात्रा के दौरान वे अपने एक मित्र की कार में सवार थे, जिसे शाहपुर निवासी चालक अनिल जाधव चला रहा था।

हादसे का घटनाक्रम कुछ इस प्रकार रहा

  • समय: शुक्रवार देर रात लगभग 1:00 बजे।
  • स्थान: नासिक के पास गोंडे फाटा इलाका।
  • प्रारंभिक संकेत: चलती कार में अचानक कुछ जलने की तेज गंध आने लगी।
  • त्वरित कार्रवाई: गंध और हल्का धुआं उठता देख चालक ने सूझबूझ दिखाई और तुरंत कार को हाईवे के किनारे रोक दिया।

देखते ही देखते राख हो गई कार

जैसे ही सांसद और उनके साथी कार से नीचे उतरे, धुआं लपटों में बदल गया। कार के रुकने के चंद मिनटों के भीतर ही आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग के पहुंचने तक कार पूरी तरह जलकर लोहे का ढांचा मात्र रह गई थी।

सांसद के पुत्र कानाराम ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि भगवान की कृपा और चालक की समय पर दिखाई गई समझदारी से एक बड़ा हादसा टल गया। गाड़ी में सवार सभी सात लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी को भी चोट नहीं आई है।

सुरक्षित लौटे अपने गांव

इस खौफनाक मंजर के बाद, सांसद शनिवार को फ्लाइट के माध्यम से मुंबई से उदयपुर पहुंचे। वहां से वे शाम तक अपने पैतृक गांव वाडेली (सिरोही) लौट आए हैं। उनके सुरक्षित घर लौटने पर समर्थकों और परिजनों ने राहत की सांस ली है। प्रारंभिक तौर पर आग का कारण कार में शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। हाइवे पुलिस मामले की जांच कर रही है।

15 Feb 2026 07:28 am

सिरोही

राजस्थान न्यूज़

पत्रकारों को भारतीय रेल की यात्रा रियायतें पुनः बहाल हों- सांसद नीरज डांगी

Neeraj Dangi
सिरोही

Maha Shivratri 2026: यह है महादेव का चमत्कारी मंदिर, यहां होती है भगवान शिव के अंगूठे की पूजा

Achleshwar Mahadev Temple, Achleshwar Mahadev Temple Sirohi News, Achleshwar Mahadev Temple Story, Mahashivratri, Mahashivratri 2026, Mahashivratri Special News, Sirohi News, अचलेश्वर महादेव मंदिर, अचलेश्वर महादेव मंदिर सिरोही न्यूज, अचलेश्वर महादेव मंदिर स्टोरी, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि २०२६, महाशिवरात्रि स्पेशल न्यूज, सिरोही न्यूज
सिरोही

 फुटबॉल फ़ॉर स्कूल के तहत फुटबॉल वितरण

तंवरी
सिरोही

सिरोही में संविदाकर्मियों का विरोध-प्रदर्शन, नियमितीकरण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा

सिरोही. एडीएम को ज्ञापन सौंपते पदाधिकारी।
सिरोही

– कांगटानी गली में नालियों की सफाई नहीं, बाशिन्दें परेशान

सिरोही. गंदगी अटी नाली।
सिरोही
