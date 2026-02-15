राजस्थान: सांसद लुंबाराम चौधरी की कार बनी आग का गोला, बीच हाइवे पर मची चीख-पुकार; बाल-बाल बची 7 लोगों की जान

MP Lumbharam Chaudhary Car Fire Incident (Patrika Photo)
सिरोही: राजस्थान के सिरोही-जालोर संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद लुंबाराम चौधरी की कार मुंबई-नासिक हाइवे पर हादसे का शिकार हो गई। शुक्रवार देर रात गोंडे फाटा के पास सांसद की कार अचानक 'आग का गोला' बन गई और देखते ही देखते पूरी तरह जलकर खाक हो गई। गनीमत यह रही कि समय रहते खतरे को भांप लिया गया, जिससे सांसद चौधरी समेत कार में सवार सभी सात लोग सुरक्षित बच गए।
सांसद लुंबाराम चौधरी संसद सत्र की कार्यवाही समाप्त होने के बाद शुक्रवार को मुंबई पहुंचे थे। वहां से वे अपने मित्रों के साथ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए रवाना हुए। यात्रा के दौरान वे अपने एक मित्र की कार में सवार थे, जिसे शाहपुर निवासी चालक अनिल जाधव चला रहा था।
जैसे ही सांसद और उनके साथी कार से नीचे उतरे, धुआं लपटों में बदल गया। कार के रुकने के चंद मिनटों के भीतर ही आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग के पहुंचने तक कार पूरी तरह जलकर लोहे का ढांचा मात्र रह गई थी।
सांसद के पुत्र कानाराम ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि भगवान की कृपा और चालक की समय पर दिखाई गई समझदारी से एक बड़ा हादसा टल गया। गाड़ी में सवार सभी सात लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी को भी चोट नहीं आई है।
इस खौफनाक मंजर के बाद, सांसद शनिवार को फ्लाइट के माध्यम से मुंबई से उदयपुर पहुंचे। वहां से वे शाम तक अपने पैतृक गांव वाडेली (सिरोही) लौट आए हैं। उनके सुरक्षित घर लौटने पर समर्थकों और परिजनों ने राहत की सांस ली है। प्रारंभिक तौर पर आग का कारण कार में शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। हाइवे पुलिस मामले की जांच कर रही है।
