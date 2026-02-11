Rajasthan Budget 2026: खाटूश्यामजी और पुष्कर जाने वालों की मौज, सरकार बनाएगी मॉडल रोड, भरतपुर को मिला 100 करोड़ का तोहफा

Rajasthan Budget 11 February 2026: राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने राज्य के बजट में धार्मिक पर्यटन और शहरी बुनियादी ढांचे को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की हैं। भजनलाल सरकार ने प्रदेश के प्रमुख आस्था केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए 'मॉडल रोड' और 'कन्वेंशन सेंटर' की सौगात दी है।