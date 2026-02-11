राजस्थान बजट 2026: पेपर लीक पर लगेगा ‘फुल स्टॉप’, NTA की तर्ज पर बनेगी राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी

घोषणा के अनुसार, केवल एजेंसी बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश भर में अत्याधुनिक ऑनलाइन टेस्टिंग सुविधायुक्त टेस्ट सेंटर का निर्माण किया जाएगा। इन केंद्रों पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, जैमर्स और हाई-टेक निगरानी की व्यवस्था होगी ताकि परीक्षाओं को फुल-प्रूफ बनाया जा सके। ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि पेपर के भौतिक परिवहन (Physical Transport) के दौरान होने वाली गड़बड़ियों को खत्म किया जा सके।