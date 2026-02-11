Rajasthan Budget 2026 : राजस्थान बजट में महिलाओं को लेकर बड़ी घोषणा, लखपति दीदी को लेकर भी बड़ा ऐलान

Rajasthan Budget 2026 Lakhpati Didi Scheme : जयपुर। महिला सशक्तिकरण को नई गति देने के लिए वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट में बड़ी घोषणाएं की हैं। दीया कुमारी ने बजट भाषण में कहा कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें रोजगार और डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ना है। इसी दिशा में ‘लखपति दीदी’ अभियान को और मजबूत किया गया है। सरकार राजीविका के एसएचजी से जुड़ी महिलाओं के लिए सभी संभागीय मुख्यालयों पर राजसखी स्टोर खोलेगी।