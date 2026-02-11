Weather Alert: 13 और 16 फरवरी से सक्रिय होंगे दो नए पश्चिमी विक्षोभ, हिमालय से राजस्थान तक असर बारिश-ठंड

Western Disturbance: जयपुर. फरवरी के मध्य में उत्तर-पश्चिम भारत के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ मध्य एवं ऊपरी क्षोभमंडलीय पछुआ पवनों में द्रोणी के रूप में सक्रिय है, जबकि उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम उत्तर-पूर्व भारत के ऊपर तेज गति से बह रही है। इसी बीच मौसम विभाग के अनुसार दो नए पश्चिमी विक्षोभ क्रमिक रूप से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेंगे—पहला 13 फरवरी से और दूसरा 16 फरवरी 2026 से सक्रिय होगा। यही दोनों सिस्टम आने वाले दिनों में मौसम की दिशा तय करेंगे।