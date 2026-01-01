30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Pension Scheme: राजस्थान के 91,70,000 पेंशनधारकों को राहत, नवंबर भुगतान पूरा, दिसंबर की 1105 करोड़ रुपए राशि जल्द जारी

Social Security Pension: सामाजिक सुरक्षा में बड़ी पहल: पेंशन, छात्रवृत्ति और कौशल विकास पर करोड़ों का प्रावधान। वृद्ध, विधवा और पिछड़े वर्गों के लिए सरकार का भरोसा, पेंशन व योजनाओं का लाभ तेजी से वितरण।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Jan 30, 2026

Pension Payment Update: जयपुर. राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत बड़ी राहत देते हुए नवंबर, 2025 तक की पेंशन राशि का भुगतान पूर्ण कर दिया है, जबकि दिसंबर माह की पेंशन भी शीघ्र ही लाभार्थियों के खातों में जमा कराई जाएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने विधानसभा में जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में राज्य के 91 लाख 70 हजार से अधिक नागरिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन से लाभान्वित हो रहे हैं।
उन्होंने बताया कि नवंबर माह के 961 करोड़ रुपए सफलतापूर्वक लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। जिन खातों में एनपीसीआई या तकनीकी कारणों से सत्यापन नहीं हो पाया, वहां भुगतान लंबित है। वहीं दिसंबर माह की पेंशन के लिए 1105 करोड़ रुपए के बिल कोषालय को भेजे जा चुके हैं और जल्द ही भुगतान कर दिया जाएगा।

पेंशन भुगतान स्थिति

विवरणआंकड़े
कुल लाभार्थी91.70 लाख
नवंबर माह भुगतान961 करोड़ रुपये
दिसंबर माह भुगतान1105 करोड़ रुपये (प्रस्तावित)
भुगतान स्थितिराशि जल्द खातों में ट्रांसफर

मंत्री ने स्पष्ट किया कि अपात्र व्यक्तियों को लाभ से रोकने के लिए मृत्यु की सूचना पटवारी और ग्राम सेवकों के माध्यम से समय पर विभाग को भेजने की व्यवस्था लागू की गई है।

सरकार ने युवाओं के कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान देते हुए 37.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिसमें 18.50 करोड़ रुपए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित हैं। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत 22 जिलों में करीब 30 हजार विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है।

युवा व छात्र हित योजनाएं

योजना/मदआंकड़े
कौशल विकास बजट37.50 करोड़ रुपये
OBC वर्ग के लिए प्रावधान18.50 करोड़ रुपये
निःशुल्क कोचिंग लाभार्थी30,000 विद्यार्थी
छात्रवृत्ति लाभार्थी7.25 लाख छात्र

इसके अलावा वर्ष 2024-25 में 7.25 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए पात्रता अंक 60 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत कर दिए गए हैं, जिससे अधिक छात्रों को लाभ मिल सकेगा।

ये भी पढ़ें

Education News: राजस्थान में जर्जर भवनों पर सरकार सख्त, अब तय होगी स्कूल भवनों की ‘एक्सपायरी डेट’
जयपुर
Education Minister Madan Dilawar

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Jan 2026 09:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Pension Scheme: राजस्थान के 91,70,000 पेंशनधारकों को राहत, नवंबर भुगतान पूरा, दिसंबर की 1105 करोड़ रुपए राशि जल्द जारी
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Weather Alert : राजस्थान में शनिवार से बदलेगा मौसम, तीन जिलों में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट

जयपुर

जयपुर बर्ड फेस्टिवल-2026: आर्द्रभूमियों और परिंदों के संरक्षण का दो दिवसीय महोत्सव

जयपुर बर्ड फेस्टिवल
जयपुर

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुलिस मुख्यालय में मौन रखकर दी श्रद्धांजलि

जयपुर

5 से 8 फरवरी तक होगा इंडिया स्टोनमार्ट का आयोजन, जयपुर में दिखेंगे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत 20 देशों के स्टोन

जयपुर

Gold-Silver Price: ‘सिर्फ बिंदी-सिंदूर ही बचा है…’ सोशल मीडिया पर छलका गरीब-मिडिल क्लास महिलाओं का दर्द

Gold-Silver Price
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.