Pension Scheme: राजस्थान के 91,70,000 पेंशनधारकों को राहत, नवंबर भुगतान पूरा, दिसंबर की 1105 करोड़ रुपए राशि जल्द जारी

Pension Payment Update: जयपुर. राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत बड़ी राहत देते हुए नवंबर, 2025 तक की पेंशन राशि का भुगतान पूर्ण कर दिया है, जबकि दिसंबर माह की पेंशन भी शीघ्र ही लाभार्थियों के खातों में जमा कराई जाएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने विधानसभा में जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में राज्य के 91 लाख 70 हजार से अधिक नागरिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन से लाभान्वित हो रहे हैं।
उन्होंने बताया कि नवंबर माह के 961 करोड़ रुपए सफलतापूर्वक लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। जिन खातों में एनपीसीआई या तकनीकी कारणों से सत्यापन नहीं हो पाया, वहां भुगतान लंबित है। वहीं दिसंबर माह की पेंशन के लिए 1105 करोड़ रुपए के बिल कोषालय को भेजे जा चुके हैं और जल्द ही भुगतान कर दिया जाएगा।
|विवरण
|आंकड़े
|कुल लाभार्थी
|91.70 लाख
|नवंबर माह भुगतान
|961 करोड़ रुपये
|दिसंबर माह भुगतान
|1105 करोड़ रुपये (प्रस्तावित)
|भुगतान स्थिति
|राशि जल्द खातों में ट्रांसफर
मंत्री ने स्पष्ट किया कि अपात्र व्यक्तियों को लाभ से रोकने के लिए मृत्यु की सूचना पटवारी और ग्राम सेवकों के माध्यम से समय पर विभाग को भेजने की व्यवस्था लागू की गई है।
सरकार ने युवाओं के कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान देते हुए 37.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिसमें 18.50 करोड़ रुपए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित हैं। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत 22 जिलों में करीब 30 हजार विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है।
|योजना/मद
|आंकड़े
|कौशल विकास बजट
|37.50 करोड़ रुपये
|OBC वर्ग के लिए प्रावधान
|18.50 करोड़ रुपये
|निःशुल्क कोचिंग लाभार्थी
|30,000 विद्यार्थी
|छात्रवृत्ति लाभार्थी
|7.25 लाख छात्र
इसके अलावा वर्ष 2024-25 में 7.25 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए पात्रता अंक 60 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत कर दिए गए हैं, जिससे अधिक छात्रों को लाभ मिल सकेगा।
