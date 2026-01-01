Pension Scheme: राजस्थान के 91,70,000 पेंशनधारकों को राहत, नवंबर भुगतान पूरा, दिसंबर की 1105 करोड़ रुपए राशि जल्द जारी

Pension Payment Update: जयपुर. राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत बड़ी राहत देते हुए नवंबर, 2025 तक की पेंशन राशि का भुगतान पूर्ण कर दिया है, जबकि दिसंबर माह की पेंशन भी शीघ्र ही लाभार्थियों के खातों में जमा कराई जाएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने विधानसभा में जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में राज्य के 91 लाख 70 हजार से अधिक नागरिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन से लाभान्वित हो रहे हैं।

उन्होंने बताया कि नवंबर माह के 961 करोड़ रुपए सफलतापूर्वक लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। जिन खातों में एनपीसीआई या तकनीकी कारणों से सत्यापन नहीं हो पाया, वहां भुगतान लंबित है। वहीं दिसंबर माह की पेंशन के लिए 1105 करोड़ रुपए के बिल कोषालय को भेजे जा चुके हैं और जल्द ही भुगतान कर दिया जाएगा।