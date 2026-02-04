जयपुर में सड़क हादसा, घायलों को देखकर मदद के लिए दौड़े विधायक बालमुकुंद आचार्य, SMS अस्पताल पहुंचाया

जयपुर। राजधानी जयपुर में सी-स्कीम स्थित राजमहल पैलेस के सामने बुधवार को हुए सड़क हादसे में एक दुपहिया वाहन को अज्ञात चौपहिया वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार दो लोग सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद चौपहिया वाहन चालक मौके से फरार हो गया, जबकि दुपहिया वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।