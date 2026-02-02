‘ये जेहादी बच ना पाए’… अचानक क्यों ‘आग बबूला’ हुए BJP MLA बालमुकुंद आचार्य? 

जानकारी के मुताबिक़ विधायक बालमुकुंद आचार्य भीलवाड़ा में एक कार्यक्रम से लौट रहे थे। इसी दौरान उनके पास अजमेर से आए कुछ लोगों ने संपर्क किया और अपनी व्यथा सुनाई। परिजनों ने बताया कि एक शख्स उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर मथुरा ले गया है और अब उन्हें जान से मारने की धमकियाँ दे रहा है। इसके बाद विधायक ने बिना देर किए चलती गाड़ी से ही अजमेर और मथुरा के पुलिस अधिकारियों को फोन लगा डाला और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किया।