‘ये जेहादी बच ना पाए’… अचानक क्यों ‘आग बबूला’ हुए BJP MLA बालमुकुंद आचार्य? 

जयपुर।
राजस्थान में जयपुर के हवामहल क्षेत्र से भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य एक बार फिर अपने सख्त तेवरों को लेकर चर्चा में हैं। अजमेर की एक हिंदू बालिका को 'लव जिहाद' के जाल में फँसाकर मथुरा ले जाने के मामले में विधायक ने न केवल सोशल मीडिया के ज़रिए हुंकार भरी, बल्कि चलते सफर में ही राजस्थान और उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों को फ़ौरन कार्रवाई करने की बात कही। विधायक ने इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी पोस्ट किया है।
विधायक बालमुकुंद आचार्य अपने 'एक्शन मोड' के लिए जाने जाते हैं। रविवार को भीलवाड़ा से जयपुर लौटते समय उनके सामने अजमेर का एक ऐसा मामला आया जिसने उन्हें विचलित कर दिया। एक सनातनी बालिका को एक अन्य धर्म विशेष के युवक द्वारा 'लव जिहाद' के षड्यंत्र में फँसाकर अपहरण करने और उत्तर प्रदेश के मथुरा ले जाने की जानकारी मिलते ही विधायक ने मोर्चा संभाल लिया।
जानकारी के मुताबिक़ विधायक बालमुकुंद आचार्य भीलवाड़ा में एक कार्यक्रम से लौट रहे थे। इसी दौरान उनके पास अजमेर से आए कुछ लोगों ने संपर्क किया और अपनी व्यथा सुनाई। परिजनों ने बताया कि एक शख्स उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर मथुरा ले गया है और अब उन्हें जान से मारने की धमकियाँ दे रहा है। इसके बाद विधायक ने बिना देर किए चलती गाड़ी से ही अजमेर और मथुरा के पुलिस अधिकारियों को फोन लगा डाला और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किया।
विधायक ने इस घटना को केवल एक साधारण अपराध नहीं, बल्कि एक सुनियोजित राष्ट्रविरोधी साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कुछ विधर्मी लोग सनातनी बेटियों को षड्यंत्र का शिकार बना रहे हैं। यह जिहादी मानसिकता का हिस्सा है, जिससे समाज को मुक्त कराना अनिवार्य है।
विधायक ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बालिका को हर हाल में सकुशल बरामद किया जाए और आरोपी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो जो मिसाल बने।
विधायक बालमुकुंद आचार्य ने अपने सोशल मीडिया संदेश में लिखा कि यह कोई इकलौती घटना नहीं है, बल्कि ऐसे अनेक उदाहरण सामने आ रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि उनकी सरकार और वे स्वयं बेटियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने परिजनों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि भविष्य में ऐसे अपराधियों की हिम्मत न बढ़े।
विधायक के फोन कॉल के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। राजस्थान पुलिस की एक विशेष टीम उत्तर प्रदेश के मथुरा के लिए रवाना की गई है। जबकि मथुरा पुलिस के आला अधिकारियों ने भी विधायक को आश्वस्त किया है कि लोकेशन ट्रेस कर ली गई है और जल्द ही बालिका को बरामद कर लिया जाएगा।पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अजमेर पुलिस को निर्देश जारी किए गए हैं।
विधायक ने अंत में दोहराया कि कानून, संवैधानिक व्यवस्था और सनातन मूल्यों की रक्षा करना उनका मुख्य संकल्प है। उन्होंने समाज से भी आह्वान किया कि वे ऐसी मानसिकता वाले लोगों के प्रति सजग रहें और अपने बच्चों को संस्कारों से सुरक्षित रखें।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग