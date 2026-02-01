3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur News: अवैध कॉलोनी ध्वस्त, पत्रकार कॉलोनी क्षेत्र अतिक्रमण मुक्त

जोन- 8, पत्रकार कॉलोनी व पीआरएन-साउथ में पत्रकार कॉलोनी सर्कल से पत्रकार कॉलोनी के बीच करीब 02 कि.मी. क्षेत्र तक सड़क सीमा को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस दौरान लगभग 200 स्थानों से अतिक्रमण हटाया।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Ashwani Kumar

Feb 03, 2026

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने नगर निगम के साथ संयुक्त अभियान चलाकर शहर में दो बड़ी कार्यवाहियां कीं। zone- 8 और पत्रकार कॉलोनी व पीआरएन-साउथ में पत्रकार कॉलोनी सर्कल से पत्रकार कॉलोनी के बीच करीब 02 कि.मी. क्षेत्र तक सड़क सीमा को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस दौरान लगभग 200 स्थानों पर बने अस्थाई निर्माण जैसे चबूतरे, सीढ़ियां, लोहे के ऐंगल, टीनशेड, रेलिंग, ठेलें, बांस-तम्बू, तिरपाल, काउण्टर, टेबल-कुर्सियां, होर्डिंग व साइन बोर्ड आदि को जेसीबी मशीन व मजदूरों की मदद से हटाया गया। नगर निगम ने मौके पर सामान भी जप्त किया।

निवारू रोड पर अवैध कॉलोनी ध्वस्त
जोन-12 के अंतर्गत ग्राम लालचन्दपुरा, निवारू रोड पर करीब 03 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बिना स्वीकृति-अनुमोदन व भू-रूपांतरण के बनाई जा रही नवीन अवैध कॉलोनी को प्रारंभिक स्तर पर ही ध्वस्त कर दिया गया। यहां मिट्टी-ग्रेवल सड़कें, बाउंड्रीवाल व अन्य निर्माण कार्य किए जा रहे थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Feb 2026 07:18 pm

Published on:

03 Feb 2026 07:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur News: अवैध कॉलोनी ध्वस्त, पत्रकार कॉलोनी क्षेत्र अतिक्रमण मुक्त
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Gold-Silver Price: फिर उछली चांदी… एक दिन में 31 हजार की लगाई छलांग, जानें सोना-चांदी के ताजा भाव

Silver Price Hike
जयपुर

दहलता बलूचिस्तान, फिर पुरानी चाल पर लौटा पाकिस्तान

ओपिनियन

आपकी बातः आम बजट आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है?

ओपिनियन

कैंसर रोकथाम की मुहिम में जीवनशैली बदलना भी जरूरी

ओपिनियन

राजस्थान के इन 2 शहरों में खुलेंगे देश के पहले बालिका सैनिक स्कूल, 160 सीटों के लिए 13 हजार आवेदन

students
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.