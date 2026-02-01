Jaipur News: अवैध कॉलोनी ध्वस्त, पत्रकार कॉलोनी क्षेत्र अतिक्रमण मुक्त

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने नगर निगम के साथ संयुक्त अभियान चलाकर शहर में दो बड़ी कार्यवाहियां कीं। zone- 8 और पत्रकार कॉलोनी व पीआरएन-साउथ में पत्रकार कॉलोनी सर्कल से पत्रकार कॉलोनी के बीच करीब 02 कि.मी. क्षेत्र तक सड़क सीमा को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस दौरान लगभग 200 स्थानों पर बने अस्थाई निर्माण जैसे चबूतरे, सीढ़ियां, लोहे के ऐंगल, टीनशेड, रेलिंग, ठेलें, बांस-तम्बू, तिरपाल, काउण्टर, टेबल-कुर्सियां, होर्डिंग व साइन बोर्ड आदि को जेसीबी मशीन व मजदूरों की मदद से हटाया गया। नगर निगम ने मौके पर सामान भी जप्त किया।