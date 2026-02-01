इंडिया–यूएस ट्रेड डील से राजस्थान के निर्यातकों में खुशी, टैरिफ 50 से घटकर 18 फीसदी, मिठाई बांटकर मनाया गया जश्न

जयपुर। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील से पूरे देश के साथ राजस्‍थान के निर्यातकों में खुशी की लहर दौड़ गई। अमेरिका की ओर से टैरिफ 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। फेडरेशन ऑफ राजस्‍थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री कार्यालय में अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल के नेतृत्‍व में इंडिया- यूएस ट्रेड डील के बाद जश्न मनाया गया। निर्यातकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस अवसर पर फोर्टी यूथ विंग अध्यक्ष सुनील अग्रवाल, गारमेंट निर्यातक और फोर्टी उपाध्यक्ष पवन लश्करी, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स के पूर्व उपाध्यक्ष राकेश गुप्‍ता, जस के कन्वीनर अशोक माहेश्वरी, फोरहैक्‍स के सचिव रजत माथुर और संयुक्त सचिव करण मील, फार्मा एक्‍सपोर्टर विक्रांत गुप्‍ता शामिल हुए।