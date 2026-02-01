कानून से हक तक, कागजी अधिकारों की जमीनी चुनौतियां

संपत्ति का अधिकार व्यक्तिगत कानूनों के अन्तर्गत आता है, जो हर समुदाय के लिए भिन्न हैं। सभी धर्मों के अलग कानून और प्रक्रियाएं हैं, जिन्हें एक सूत्र में पिरोया नहीं जा सकता। जिन महिलाओं पर यह अधिनियम लागू होता है, वे पितृसत्तात्मक परंपराओं और पारिवारिक दबावों के कारण इस अधिकार का उपयोग नहीं कर पाती। यदि महिलाएं अपने अधिकार के प्रवर्तन का निर्णय ले भी लें तो उन्हें लंबी न्यायिक प्रक्रिया व सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ता है। वर्तमान समय में आवश्यकता है कि सांस्कृतिक परिवर्तन और संस्थागत सुधारों के माध्यम से महिलाओं में कानूनी जागरूकता उत्पन्न हो व परिवारों में लैंगिक संवेदनशीलता उजागर की जा सके ताकि कानून और क्रियान्वयन के अन्तराल को कम किया जा सके और समतामूलक एवं न्यायपूर्ण समाज का निर्माण हो सके। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता भारत के समावेशी विकास व विकसित-भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में आवश्यक प्रयास है, जो भारत को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करेगा।