शैली शर्मा पिछले चार वर्षों से राजस्थान पत्रिका समूह के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं और इस दौरान उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। ट्रेंडिंग विषयों, युवा वर्ग की बदलती पसंद और समकालीन मुद्दों पर उनकी पकड़ विशेष रूप से उल्लेखनीय रही है। पाठकों की रुचि और बदलते दौर की जरूरत को समझते हुए वे अपने लेखन में नए और प्रभावी विषयों को प्रमुखता देती हैं। वर्तमान में फीचर टीम का हिस्सा रहते हुए वे विभिन्न विषयों पर रचनात्मक, शोधपरक और प्रभावशाली लेखन कर रही हैं। उनकी सहज भाषा और विषयों को रोचक अंदाज में प्रस्तुत करने की शैली पाठकों से मजबूत जुड़ाव बनाती है।