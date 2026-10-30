Surguja Road Accident: एनएच पर किराना व्यवसायी की ट्रेलर से कुचलकर मौत, जर्जर सडक़ पर अनियंत्रित हो गई स्कूटी, गोयल परिवार में पसरा मातम

अंबिकापुर। अंबिकापुर-रायगढ़ एनएच पर स्थित सीतापुर सेंट्रल बैंक चौक पर शुक्रवार की शाम स्कूटी सवार 70 वर्षीय किराना व्यवसायी की ट्रेलर से कुचल जाने से मौत (Death in road accident) हो गई। व्यवसायी की स्कूटी जर्जर सडक़ पर अनियंत्रित हो गई और वे सडक़ पर गिर गए। इस दौरान वहां से गुजर रहे ट्रेलर के पिछले पहिए से कुचलकर उनकी मौत हो गई। घटना के बाद करीब आधे घंटे तक शव मौके पर पड़ा रहा। एंबुलेंस नहीं पहुंचने के बाद सीतापुर पुलिस जवानों से स्ट्रेचर से शव को ढोकर ऑटो तक पहुंचाया। इसके बाद शव को अस्पताल की मरच्यूरी में रखवाया गया। इधर घटना व खराब सडक़ को लेकर नगरवासियों में आक्रोश का माहौल है। इधर व्यवसायी की मौत से गोयल परिवार में मातम पसर गया है।