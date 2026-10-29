29 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कोरीया

Karan Rathore Murder Case: करण राठौर हत्याकांड में 7 आरोपियों को आजीवन कारावास, चाकू से ताबड़तोड़ किया था हमला

Karan Rathaur Murder: एमसीबी जिले में सितंबर 2025 में वारदात को दिया गया था अंजाम, प्रथम अपर सत्र न्यायालय मनेंद्रगढ़ ने सुनाया अहम फैसला, आपसी रंजिश में वारदात को दिया था अंजाम
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

कोरीया

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Updated: 29 Oct 2026, 8:03 PM IST

Lifetime imprisonment of 7 accused in Karan Rathore murder case

Karan Rathore Murder Case, मनेंद्रगढ़ कोर्ट (Photo- Patrika)

मनेंद्रगढ़। एक साल पूर्व एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ स्थित हनुमान मंदिर रेलवे ब्रिज के पास आपसी रंजिश में 7-8 लोगों ने मिलकर एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसे मौत के घाट (Young man Murder) उतार दिया था। इस मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायालय मनेंद्रगढ़ ने 7 आरोपियों को आजीवन कारावास सहित अन्य दंड से दंडित किया है। जबकि एक आरोपी को दोषमुक्त किया गया। 5 सितंबर 2025 की रात लगभग 10 से 10.30 बजे के बीच मनेंद्रगढ़ स्थित बताशा लाइन हनुमान मंदिर के सामने गली में आरोपियों ने घातक हथियारों से लैस होकर करण राठौर पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया था। चाकू के गंभीर वार से उसकी मौत हो गई थी।

प्रकरण में पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर आरोपी रितिक मिश्रा, सचिन जैन, राशिद खान, अमन केंवट उर्फ बुटई, भावेश पाटिल, रौनिल मिश्रा उर्फ कुक्कूू एवं मो अकरम उर्फ अक्कू को बीएनएस की धारा 191(3) एवं 103(1)/191 के तहत आजीवन कारावास (Lifetime imprisonment) की सजा सुनाई है।

धारा 191(3) के तहत 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500रुपए के अर्थदंड, धारा 103(1)/191 के तहत आजीवन कारावास एवं 1000-1000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की अदायगी नहीं करने पर अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जाएगा। न्यायालय ने आरोपियों पर कुल 10 हजार 500 रुपए का अर्थदंड लगाया है।

Balrampur Accident: तेज रफ्तार बस और बाइक में जबरदस्त भिड़ंत, 2 युवकों की मौत, घर लौटते समय हुए हादसे का शिकार

ये भी पढ़ें
Bus-bike collision in Balrampur

अर्थदंड की राशि जमा होने पर 10 हजार रुपए मृतक के माता अथवा पिता को प्रतिकर स्वरूप प्रदान करने, शेष 500 रुपए शासन के पक्ष में जमा करने आदेश दिया है। वहीं आरोपी प्रभात सोंधिया उर्फ रवि के विरुद्ध बीएनएस की धारा 249 के आरोप के संबंध में अभियोजन की ओर से आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया। संदेह का लाभ देते हुए उसे आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया है।

Karan Rathore: आरोपियों ने ही पहुंचाया था अस्पताल

जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में ५ सितंबर की रात हनुमान मंदिर के सामने रेलवे ब्रिज गली के पास आपसी रंजिश में एक युवक करण राठौर की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। रात लगभग 10.30 बजे रेलवे वार्ड क्रमांक 7 निवासी करण राठौर अपने घर जा रहा था। तभी उसका सामना ऋतिक, रोहित व अन्य युवकों से हुआ। जहां पुरानी रंजिश को लेकर कहासुनी हुई। विवाद बढऩे के कारण लोगों ने पुलिस (MCB Police) को सूचना दी थी। पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों पक्ष को समझाकर शांत कराया था।

लेकिन पुलिस के जाने के बाद पुन: दोनों पक्ष में भिड़ंत हो गई थी। घटना के समय मृतक के पक्ष में 2 और आरोपियों के पक्ष में 7 से 8 लोग थे। दोनों युवक पर ऋतिक व अन्य युवकों ने हमला कर दिया था। हमले (Knife attack) में गले व पीठ में युवक को गंभीर चोटें आई थी। फिर आरोपी युवक में से ही किसी ने मृतक को मोटरसाइकिल में अस्पताल पहुंचाया था, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के दौरान मृत घोषित कर दिया था।

Police Transfer: सूरजपुर में 8 टीआई, 2 एसआई व 8 एएसआई समेत 73 पुलिसकर्मियों का किया ट्रांसफर, जानें कौन कहां से कहां गया

ये भी पढ़ें
Surajpur Police transfer

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

29 Oct 2026, 8:03 PM IST

Published on:

Hindi News / Chhattisgarh / Koria / Karan Rathore Murder Case: करण राठौर हत्याकांड में 7 आरोपियों को आजीवन कारावास, चाकू से ताबड़तोड़ किया था हमला

बड़ी खबरें

View All

कोरीया

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

MCB Medical shops: बिना फार्मासिस्ट बेच रहे थे दवाइयां, अधिकारियों ने मारा छापा, 3 मेडिकल दुकानें कराईं बंद

Raid in medical shops in MCB district
कोरीया

MCB Bus Accident: पेड़ से जा टकराई तेज रफ्तार बस, 3 महिला, बस मालिक समेत 5 की यात्रियों मौत, 20 घायल

5 passenger died in bus accident
कोरीया

घर में अकेली थी महिला, बाद में मिला शव, मनेंद्रगढ़ में संदिग्ध मौत से मचा बवाल, जांच में जुटी पुलिस

Woman Found Dead
कोरीया

Koria News: फॉरेस्ट विभाग ने कॉलोनी की जमीन को अपना बता पेश किया था दावा, कोर्ट ने कहा- ये आपकी नहीं, डेविड प्रकाश रॉबर्ट की है

Land case in Koria
कोरीया

Smart Class: स्वामी आत्मानंद की तर्ज पर एमसीबी के 63 स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड से होगी पढ़ाई! शिक्षा विभाग ने शुरु की तैयारी

Interactive smart board in MCB schools
कोरीया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.