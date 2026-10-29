Karan Rathore Murder Case: करण राठौर हत्याकांड में 7 आरोपियों को आजीवन कारावास, चाकू से ताबड़तोड़ किया था हमला

मनेंद्रगढ़। एक साल पूर्व एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ स्थित हनुमान मंदिर रेलवे ब्रिज के पास आपसी रंजिश में 7-8 लोगों ने मिलकर एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसे मौत के घाट (Young man Murder) उतार दिया था। इस मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायालय मनेंद्रगढ़ ने 7 आरोपियों को आजीवन कारावास सहित अन्य दंड से दंडित किया है। जबकि एक आरोपी को दोषमुक्त किया गया। 5 सितंबर 2025 की रात लगभग 10 से 10.30 बजे के बीच मनेंद्रगढ़ स्थित बताशा लाइन हनुमान मंदिर के सामने गली में आरोपियों ने घातक हथियारों से लैस होकर करण राठौर पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया था। चाकू के गंभीर वार से उसकी मौत हो गई थी।