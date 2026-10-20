Koria News: फॉरेस्ट विभाग ने कॉलोनी की जमीन को अपना बता पेश किया था दावा, कोर्ट ने कहा- ये आपकी नहीं, डेविड प्रकाश रॉबर्ट की है

पक्षकार के मुताबिक, वर्षों पहले उनके परिवार के बुजुर्गों ने उक्त जमीन वन विभाग को किराए पर दिया गया था। इसमें वन कर्मचारी आवासीय भवन चार, वन परिक्षेत्र लिपिक भवन खपरैल पुराना परिक्षेत्र कार्यालय (Forest Range) में रहते थे, जो 50 साल पहले से निर्मित थे। वर्तमान में उक्त भवन जर्जर होने के कारण कोई स्टाफ निवास नहीं करते हैं। जर्जर मकान गिरने के कगार पर थे, मरम्मत नहीं कराने पर किसी अनहोनी की घटना हो सकती थी।