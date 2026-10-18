Surguja News: शहीद जवान के माता-पिता दर-दर भटकने को विवश, एसपी से कहा- बहू ने हमें घर से कर दिया है बेदखल

लखनपुर। वर्ष 2021 में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए एसटीएफ जवान रमाशंकर सिंह (Martyr Jawan) के माता-पिता आज आर्थिक तंगी और पारिवारिक विवाद से जूझ रहे हैं। उन्होंने बहू विस्तूरी सिंह पैकरा पर घर से बेदखल करने का गंभीर आरोप लगाया है। परिजन ने मामले में न्याय की गुहार लगाते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय और पूर्व में सुशासन तिहार शिविर में शिकायत दर्ज कराई है। अब वे प्रशासन से हस्तक्षेप कर न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अनुकंपा नियुक्ति के दौरान बहू ने उनकी देखभाल करने की बात कही थी, लेकिन अब उसने उनसे दूरी बना ली है।