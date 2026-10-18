Surajpur Double Murder Case: शिक्षिका मां और बेटे की आखिर किसने की हत्या? 8 दिन बाद भी उलझी हुई है गुत्थी, क्या इतने शातिर हैं आरोपी

विश्रामपुर. सूरजपुर जिले के बिश्रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम केशवनगर स्थित ममता कॉलोनी में रह रही शिक्षिका व उसके 17 वर्षीय बेटे का शव (Female Teacher-son murder) 10 अक्टूबर को अलग-अलग जगह पर बरामद हुआ था। बेटा 12वीं का छात्र था। उसका शव क्षत-विक्षत हालत में जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबिकापुर से लगे कालीघाट के पीछे कोरेया बाड़ी में मिला था। वहीं उसी रात मां का शव कॉलोनी के बाथरूम में मिला था। मां-बेटे की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। पुलिस आरोपियों का सुराग लगाने में पहले दिन से ही जुटी रही, इस दौरान उन्होंने कई संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। घटना के 8 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस गुत्थी नहीं सुलझा पाई है। सवाल यह है कि क्या अपराधी इतने शातिर हैं?