उक्त रकम के बदले आरोपियों को कमीशन के रूप में कुल 13 लाख रुपए मिले थे। कमीशन की रकम जिशान खान द्वारा चेक और एटीएम के माध्यम से बैंक से निकाली गई थी। जांच में कमीशन की रकम के बंटवारे का भी खुलासा हुआ। इसमें देवनारायण चक्रधारी को 8 लाख रुपए, अमन पासवान को 2 लाख रुपए और जिशान रजा को 2.5 लाख रुपए मिलना पाया गया। आरोपियों ने इस रकम को खर्च करना बताया है। मामले (Crime News) में पुलिस पूर्व में देवनारायण चक्रधारी को गिरफ्तार कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत कर चुकी है।