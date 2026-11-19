सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख मोहम्मद इजराइल खान, जो वर्तमान में प्रभारी नायब तहसीलदार सूरजपुर के रूप में कार्यरत थे, उन्हें अब कार्यालय भू-अभिलेख सूरजपुर में पदस्थ किया गया है। कलेक्टर के इस आदेश के बाद जिले की विभिन्न तहसीलों और कार्यालयों में राजस्व संबंधी जिम्मेदारियों का नए सिरे से निर्धारण किया गया है। माना जा रहा है कि इस फेरबदल से राजस्व संबंधी कार्यों के संचालन में बेहतर समन्वय स्थापित होगा तथा आम नागरिकों के राजस्व प्रकरणों के निराकरण में प्रशासनिक व्यवस्था को गति मिलेगी।