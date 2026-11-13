Surajpur News: सडक़ हादसे में पत्नी की मौत के बाद पति की संदिग्ध हालत में मृत्यु, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े बोलीं- … तो नहीं बख्शे जाएंगे दोषी

सूरजपुर। सूरजपुर जिले के चांदनी बिहारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कुबेरपुर में 28 वर्षीय चंद्रावती जायसवाल की सडक़ दुर्घटना में मौत (Woman died in road accident) हो गई थी। घटना के 25 दिन बाद अब उसके पति संजय जायसवाल की संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटकता शव मिला है। इस मामले को महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने गंभीरता से लिया है। मंत्री ने संबंधित पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समयबद्ध जांच करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जांच में किसी भी प्रकार का दबाव, पक्षपात अथवा लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।