Surajpur Police: पुलिस चौकी में वसूली का खेल! प्रधान आरक्षक का रिश्वत लेते Video वायरल, एसपी बोले- जांच कर करेंगे कार्रवाई

प्रतापपुर। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रेवटी पुलिस चौकी इन दिनों गंभीर आरोपों को लेकर चर्चा में है। इसी बीच सोशल मीडिया पर चौकी के भीतर वायरल एक वीडियो (Bribe taken video viral) ने वहां पदस्थ पुलिसकर्मियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो में कथित तौर पर चौकी परिसर में बैठा एक प्रधान आरक्षक रुपए लेते दिख रहा है। हालांकि वीडियो की सत्यता और लेन-देन की वास्तविक परिस्थितियों की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन इसने पुलिस विभाग की निगरानी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बताया जा रहा है कि वाहन चालकों से पुलिस द्वारा ऐसी वसूली आम है। इसी बीच रुपए देने के दौरान किसी ने इसका वीडियो बना लिया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।