Surajpur News: शिक्षक और नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत, पहुंची पुलिस, 2 साल पहले हुई थी शादी

बिश्रामपुर। सूरजपुर जिले में दो अलग-अलग मामले में एक शिक्षक व नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत (Death in suspected condition) हो गई। दोनों ही मामलों में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। करंजी पुलिस के अनुसार सूरजपुर विकासखंड के लाइनपारा कुमदा बस्ती में पदस्थ शिक्षक 42 वर्षीय राजेश प्रसाद सारथी पिता सोना लाल सारथी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि शिक्षक का परिवार के साथ विवाद चल रहा था। करीब डेढ़ माह पूर्व उन्होंने बिश्रामपुर की चोपड़ा कॉलोनी से अपना निवास हटाकर ग्राम पंचायत दतिमा में रहना शुरू किया था।