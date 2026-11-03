3 नवंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सुरजपुर

Surajpur News: शिक्षक और नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत, पहुंची पुलिस, 2 साल पहले हुई थी शादी

Surajpur suspected death case: शिक्षक का घर में मिला शव, सूचना मिलते ही पुलिस ने पीएम के लिए भिजवाया, नवविवाहिता अचानक चक्कर खाकर घर पर गिरी और हो गई मौत
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

सुरजपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Updated: 3 Nov 2026, 7:23 PM IST

Death in suspected condition

Surajpur news, नवविवाहिता के पीएम में देरी से नाराज परिजनों ने मचाया हंगामा (Photo- Patrika)

बिश्रामपुर। सूरजपुर जिले में दो अलग-अलग मामले में एक शिक्षक व नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत (Death in suspected condition) हो गई। दोनों ही मामलों में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। करंजी पुलिस के अनुसार सूरजपुर विकासखंड के लाइनपारा कुमदा बस्ती में पदस्थ शिक्षक 42 वर्षीय राजेश प्रसाद सारथी पिता सोना लाल सारथी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि शिक्षक का परिवार के साथ विवाद चल रहा था। करीब डेढ़ माह पूर्व उन्होंने बिश्रामपुर की चोपड़ा कॉलोनी से अपना निवास हटाकर ग्राम पंचायत दतिमा में रहना शुरू किया था।

घटना वाली रात उन्होंने भोजन से पहले दवा ली और खाना खाने के बाद सो गए। सोमवार की सुबह घर में उनका शव मिला। ज्ञात हो कि शिक्षक (Teacher died) को बीपी की भी शिकायत थी। परिवार से अलग रहने के कारण वे मानसिक तनाव में थे। उनके द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन किए जाने की आशंका भी जताई जा रही है।

पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि उनकी मौत हृदयाघात से हुई है या किसी अन्य कारण से। वहीं दूसरी घटना में ग्राम पंचायत लटोरी के भंडारपारा निवासी नवविवाहिता 21 वर्षीय पुष्पलता राजवाड़े पति मनीष राजवाड़े की सोमवार शाम अचानक तबीयत बिगड़ गई। चक्कर आने के बाद वह घर में ही गिर पड़ी। परिजन तत्काल उसे लटोरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।

Murder in Surguja: पत्नी चली गई थी मायके, घर पर पति की धारदार हथियार से हत्या, मिले संघर्ष के निशान

ये भी पढ़ें
Young man murder in Surguja

नवविवाहिता की मौत को लेकर मायके पक्ष द्वारा संदेह जताए जाने पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। मृतिका मूलत: सरगुजा जिले के दरिमा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रकेली की निवासी थी। करीब 2 वर्ष पूर्व उसका विवाह हुआ था। उसका एक बच्चा भी है। पुलिस ने दोनों मामलों में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

Newly married died: पीएम में देरी से नाराजगी

नवविवाहिता की मौत के मामले में लटोरी अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। सोमवार शाम उसकी मौत के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के पीएम कक्ष में रखवाया गया था, लेकिन उसका पोस्टमार्टम मंगलवार शाम को किया गया। शव के पोस्टमार्टम में हुई देरी को लेकर अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की चर्चा है।

परिजन का आरोप है कि सुबह ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक व अस्पताल कर्मियों द्वारा बार-बार गुमराह किए जाने से उन्हें बेवजह परेशानी का सामना करना पड़ गया। बता दें कि लटोरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अस्पताल प्रबंधन का लापरवाही की कई घटना पूर्व में भी सामने आ चुकी हैं। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के खिलाफ ग्रामीणों ने जमकर हंगामा (Chaos in hospital) मचाया।

जिला पंचायत सदस्य किरण सिंह केराम द्वारा मामले में हस्तक्षेप कर जल्द पीएम की व्यवस्था कराई गई। सुरजपुर बीएमओ डॉ. अमित भगत ने बताया कि मुझे आज उक्त जानकारी हुई थी, जिसके बाद तत्काल पीएम कराने की पहल की गई। शव का पीएम कराकर परिजन के सुपुर्द करा दिया गया है।

Surguja Road Accident: शराब के नशे में धुत युवकों ने स्कॉर्पियो से 3 बाइक को रौंदा, फिर पलट गई, 1 की मौत

ये भी पढ़ें
Scorpio accident in Surguja

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

3 Nov 2026, 7:23 PM IST

Published on:

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / Surajpur News: शिक्षक और नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत, पहुंची पुलिस, 2 साल पहले हुई थी शादी

बड़ी खबरें

View All

सुरजपुर

छत्तीसगढ़

Surajpur News: कुबेरपुर सडक़ हादसा मामले में कमिश्नर ने प्रभारी तहसीलदार को किया सस्पेंड, मंत्री ने जताई थी आपत्ति

Kuberpur road accident news
सुरजपुर

Surajpur Elephants News: बाइक सवार प्यून को हाथी ने कुचलकर मार डाला, साथी ने भागकर बचाई जान, आया था बहन के घर

Elephants killed village in Surajpur district
सुरजपुर

Surajpur Road Accident: भीषण सडक़ हादसा: ट्रक की टक्कर से बाइक सवार पति-पत्नी की मौत, 12 वर्षीय नाती घायल

Husband-Wife died in Road accident
सुरजपुर

सूरजपुर में दर्दनाक मंजर! एक साथ उठीं चार अर्थियां, रेण नदी में डूबने से दो परिवारों में मातम

Chhattisgarh River incident
सुरजपुर

Surajpur News: करमा त्योहार मनाने निकले युवक की नदी में डूबकर मौत, तीसरे दिन 6 किमी दूर मिली लाश

Man drowned in river
सुरजपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.