Surajpur Elephants News: बाइक सवार प्यून को हाथी ने कुचलकर मार डाला, साथी ने भागकर बचाई जान, आया था बहन के घर

विश्रामपुर। सूरजपुर जिले के कल्याणपुर-अखोरा मार्ग पर रविवार की शाम हाथी के हमले में एक ग्रामीण (Elephant killed villager) की मौत हो गई। जबकि उसके साथ ने भागकर अपनी जान बचाई। मृतक पहाड़ी कोरवा आश्रम में प्यून के पद पर पदस्थ था। वह बाइक पर सवार होकर रविवार की शाम अपने साथी के साथ धर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में उनका हाथी से सामना हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों ने शराब पी रखी थी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव बरामद कर पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया। विभाग द्वारा मुआवजा प्रकरण बनाने की भी तैयारी की जा रही है।