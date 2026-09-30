Surguja Elephants Attack: हाथी के हमले में 2 लोगों की मौत, एक 3 दिन से था लापता, धान के खेत में मिला शव, दूसरा जा रहा था बेटी के घर

अंबिकापुर। सरगुजा संभाग के सूरजपुर व बलरामपुर जिले में अलग-अलग घूम रहे लोनर हाथी ने एक युवक और एक ग्रामीण को कुचलकर मार डाला। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत निवासी युवक (Elephant killed villager) 3 दिन से लापता था। इसी बीच उसका शव धान के खेत में कीचड़ से सना मिला। सूचना मिलते ही वन अमला मौके पर पहुंचा और शव को पीएम पश्चात परिजन को सौंपा गया। वहीं बलरामपुर जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत 53 वर्षीय एक ग्रामीण को मंगलवार की रात लोनर हाथी ने महान नदी के पास कुचलकर डाला डाला। वह अपनी पुत्री के घर जा रहा था। दोनों ही मामले में वन विभाग ने मृतकों के परिजनों को तात्कालिक सहायता राशि प्रदान की है।