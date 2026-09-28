Ambikapur News: शिक्षा एवं साक्षरता उपसचिव चरणजीत सिंह तनेजा पहुंचे अंबिकापुर, कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं से पूछा- कोई दिक्कत तो नहीं है

अंबिकापुर। भारत सरकार के शिक्षा एवं साक्षरता उपसचिव चरणजीत सिंह तनेजा 27 सितंबर को अंबिकापुर पहुंचे। उन्होंने यहां कलेक्टर (Surguja Collector) एवं जिला मिशन संचालक के मार्गदर्शन, जिला पंचायत के सीईओ एवं जिला परियोजना संचालक के निर्देशन में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय सरगवां का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने छात्राओं से मुलाकात कर विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने पूछा कि यहां भोजन, पानी, पढ़ाई में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? इस दौरान छात्राओं ने उनके सवालों का सहजता से जवाब दिया। निरीक्षण के दौरान उपसचिव समेत अन्य अधिकारियों ने छात्राओं के हाथों बनाई गईं टोकरी, मूर्तिकला भी देखी। उन्होंने कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय प्रबंधन के कार्यों की सराहना की।