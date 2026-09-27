Surguja News: देखते ही देखते ढह गया घर, बाल-बाल बचे पति-पत्नी और 4 बच्चे, मलबे में दब गया सारा सामान, See Video

अंबिकापुर। 'अर्नब चक्रवात' के असर के कारण पूरे छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिन बारिश हुई। बस्तर, जगदलपुर, धमतरी, रायपुर के कई इलाके पानी में डूब गए। इधर सरगुजा में भी चक्रवात के असर से 2 दिन तक बारिश हुई। इस दौरान बतौली ब्लॉक के गोविंदपुर में एक ग्रामीण का मिट्टी का मकान शनिवार की रात ढह (House Demolished) गया। जब मिट्टी की दीवार टुकड़ों में गिरने लगी तो परिवार के 6 सदस्य बड़ी अनहोनी को भांपते हुए घर से तत्काल बाहर निकल गए, फिर देखते ही देखते पूरा घर जमींदोज हो गया। इससे घर में रखा सारा सामान मलबे में दब गया। अब उनके सामने रहने की समस्या उत्पन्न हो गई है। उन्होंने प्रशासन से मदद की मांग की है।