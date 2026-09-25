Ambikapur News: 19 वर्षीय युवक ने घुनघुट्टा बांध में लगाई छलांग, 20 घंटे बाद मिला शव, इंस्टाग्राम में लगाया था आशिकी-2 का स्टेट्स

अंबिकापुर। शहर के मणिपुर थाना क्षेत्र निवासी 19 वर्षीय युवक ने घुनघुट्टा बांध (Ghunghutta Dam) में गुरुवार की दोपहर छलांग लगा दी थी। युवक स्कूटी से पहुंचा था। मछुआरों ने उसे बांध में कूदते देखा था, उसे बचाने की कोशिश भी की थी, लेकिन युवक गहरे पानी में डूब गया था। शाम हो जाने की वजह से युवक का शव कल नहीं खोजा जा सका था। शुक्रवार की दोपहर करीब 1 बजे एसडीआरएफ की टीम को काफी मशक्कत के बाद युवक का शव बांध के गेट के पास फंसा मिला। युवक ने एक दिन पहले ही अपने इंस्टाग्राम पर आशिकी-2 का स्टेट्स लगाया था। युवक की मौत से उसके परिजनों में मातम पसर गया है।