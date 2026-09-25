Ambikapur Crime News: डीजे का साउंड कम करने कहा तो मां-बेटे पर किया धारदार हथियार से हमला, डीएसपी से भी हुई मारपीट

अंबिकापुर। शहर के खैरबार रोड घुटरापारा में गुरुवार की रात गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए विवाद के बाद एक पक्ष के 4-5 लोगों मां-बेटे पर धारदार हथियार से हमला (Attack with Sharp Weapon) कर दिया। हमले में महिला व उसके नाबालिग बेटे को गंभीर चोटें आई हैं। हमले में गंभीर रूप से घायल नाबालिग को आईसीयू में भर्ती किया गया है। हमले का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। घायल महिला ने मामले की शिकायत कोतवाली में की है। इधर रात करीब 10 बजे एसडीओपी ग्रामीण के साथ भी गणेश प्रतिमा विसर्जन में शामिल युवकों ने मारपीट की। उन्होंने डीएसपी की कार में तोडफ़ोड़ भी की। इस मामले में पुलिस ने 6 युवकों को हिरासत में लिया है।