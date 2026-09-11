Ambikapur Snake Bite: रात 2.30 बजे महिला सरपंच बोली- पेट में मरोड़ हो रहा है, मालिश करतेे दिखा सांप के डसने का निशान, कमरे में था करैत, हुई मौत

अंबिकापुर। सरगुजा संभाग में बारिश के सीजन में हर साल सर्पदंश (Snake bite to woman) से दर्जनों लोगों की मौत हो जाती है। इस वर्ष भी 4 दर्जन से अधिक लोगों की सर्पदंश से मृत्यु हो चुकी है। इसी बीच सरगुजा जिले के बतौली की महिला सरपंच को गुरुवार की रात करीब 2.30 बजे जमीन पर सोते समय करैत सांप ने पेट में डस (Snake bite to female Sarpanch) लिया। उसकी नींद खुली तो पति से कहा कि पेट में मरोड़ हो रहा है। परिजन मालिश करने लगे तो पेट पर सांप के डसने के निशान मिले। इसके बाद परिजनों ने कमरे में खोजबीन शुरु की तो वहां करैत सांप पड़ा हुआ था। इसके बाद उन्होंने सांप को टब से ढका और स्थानीय अस्पताल ले गए। यहां से रेफर किए जाने के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज शुरु होते ही सरपंच की मौत हो गई।