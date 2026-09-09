IPS Son’s Beaten: आईपीएस के बेटे की बेल्ट और कड़े से बेदम पिटाई, आरोपी बोले- तेरा बाप Police ऑफिसर है तो हमारा क्या कर लेगा?

अंबिकापुर। शहर के बौरीपारा तालाब के पास 7 सितंबर की रात आधा दर्जन से अधिक युवकों ने एक आईपीएस ऑफिसर के बेटे की हाथ-मुक्के, बेल्ट व कड़े से बेदम पिटाई (Brutally beaten) कर दी। मारपीट में उसके सिर, चेहरे व कनपटी में चोटें आई हैं। पीडि़त ने मामले की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले में 4 नामजद आरोपियों समेत अन्य के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि आईपीएस ऑफिसर का बेटा तालाब के पास अपनी कार से उतरकर दोस्त से मोबाइल पर बातचीत कर रहा था। इस दौरान उसने एक आरोपी का नाम ले लिया था। इसी बीच वहां खड़े आरोपी व उसके दोस्तों ने उसकी बेदम पिटाई कर दी। आरोपियों ने ये भी कहा कि तेरा बाप आईपीएस ऑफिसर है तो हमारा क्या कर लेगा?