Rajasthan Nikay Chunav Live: राजस्थान में पहले चरण की वोटिंग जारी, कई जगह EVM खराब होने के चलते मतदान प्रक्रिया प्रभावित

जयपुर। राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण में 39 जिलों की 131 नगरपालिका, 27 नगर परिषद व चार नगर निगमों के लिए आज सुबह 7 से मतदान शुरू हो गया है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। कई पोलिंग बूथों पर EVM में खराबी के चलते मतदान प्रक्रिया प्रभावित हुई। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 5393 वार्डों के 6930 मतदान परिसर स्थित 7067 बूथों पर 57 लाख 52 हजार से अधिक मतदाता 20 हजार 623 मतदाताओं के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें भीलवाड़ा, बीकानेर, भरतपुर व अलवर नगर निगम के कुल 279 वार्ड शामिल है। बता दें कि पहले चरण में शामिल 32 वार्डों में निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है।