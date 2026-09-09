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Rajasthan Nikay Chunav Live: राजस्थान में पहले चरण की वोटिंग जारी, कई जगह EVM खराब होने के चलते मतदान प्रक्रिया प्रभावित

राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण में 39 जिलों की 131 नगरपालिका, 27 नगर परिषद व चार नगर निगमों के लिए आज सुबह 7 से मतदान शुरू हो गया है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा।
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जयपुर

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Anil Prajapat

Sep 09, 2026

Rajasthan Nikay Chunav Live
राजस्थान निकाय चुनाव। फोटो: पत्रिका

जयपुर। राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण में 39 जिलों की 131 नगरपालिका, 27 नगर परिषद व चार नगर निगमों के लिए आज सुबह 7 से मतदान शुरू हो गया है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। कई पोलिंग बूथों पर EVM में खराबी के चलते मतदान प्रक्रिया प्रभावित हुई। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 5393 वार्डों के 6930 मतदान परिसर स्थित 7067 बूथों पर 57 लाख 52 हजार से अधिक मतदाता 20 हजार 623 मतदाताओं के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें भीलवाड़ा, बीकानेर, भरतपुर व अलवर नगर निगम के कुल 279 वार्ड शामिल है। बता दें कि पहले चरण में शामिल 32 वार्डों में निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है।

2026-09-09 07:54:54 am

Jhunjhunu Nagar Nikay Election: झुंझुनूं की बगड़ नगरपालिका चुनाव में दो EVM में खराबी

झुंझुनूं की बगड़ नगरपालिका के बूथ नंबर 9 और 17 पर EVM में तकनीकी खराबी के चलते मदतान प्रक्रिया प्रभावित हुई। कंट्रोल यूनिट और डिस्प्ले यूनिट में तकनीकी गड़बड़ी के बाद RO मुकेश कुमार ने तत्काल EVM मशीन बदलवाई। नई मशीन लगने के बाद मतदान प्रक्रिया फिर से सुचारू रूप से हुई।

2026-09-09 07:50:20 am

Bharatpur Nagar Nigam Election: भरतपुर के मुरवाड़ा में मतदान प्रक्रिया प्रभावित

भरतपुर के मुरवाड़ा मतदान केंद्र पर EVM खराब होने से मतदान प्रक्रिया प्रभावित हुई। मशीन को ठीक करने में समय लग सकता है। ऐसे में EVM ठीक होने के बाद ही मतदान प्रक्रिया शुरू होगी।

2026-09-09 07:30:50 am

Alwar Nagar Nigam Election: वोटिंग बूथों पर सुबह से ही लाइन लगना शुरू

अलवर नगर निगम के 65 वार्ड में पार्षद चुनने के लिए लोग वोटिंग बूथों पर सुबह से लाइन में लगना शुरू हो गए। अलवर के डाक बंगला में मतदान शुरू होते ही जयप्रकाश शर्मा ने पहला वोट डाला।

2026-09-09 07:25:43 am

Kaman Nagar Palika Election: वार्ड 16 के मतदाताओं को मतदान शुरू होने का इंतजार

डीग जिले की कामां नगरपालिका के वार्ड 16 में मतदान शुरू होते ही EVM मशीन में तकनीकी खराबी आई। ऐसे में तय समय पर वोटिंग शुरू नहीं हो सकी। पोलिंग बूथ पर मतदान कर्मी रजत यादव सहित अन्य EVM को दुरुस्त करने की कोशिश में लगे हुए है।

2026-09-09 07:20:56 am

सीएम भजनलाल ने की वोटर्स से अपील

सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज नगर निकाय चुनाव-2026 के प्रथम चरण का मतदान है। आप सभी प्रदेशवासियों से विनम्र अपील है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर भाग लें और अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें। आपका एक-एक मत आपके नगर के विकास, बेहतर सुविधाओं और सुशासन की दिशा तय करेगा। विशेष रूप से पहली बार मतदान करने वाले युवा साथी उत्साहपूर्वक लोकतंत्र के इस पावन पर्व में भाग लें और अपने परिवारजनों एवं परिचितों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें।

2026-09-09 07:02:46 am

4 निगमों के 73 वार्डों में सीधी टक्कर

पहले चरण में भरतपुर, अलवर, बीकानेर और भीलवाड़ा नगर निगमों के 279 वार्डों में मतदान हो रहा है। इनमें 73 वार्डों में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। 76 वार्डों में त्रिकोणीय और 130 वार्डों में बहुकोणीय संघर्ष की स्थिति है।

2026-09-09 06:53:32 am

पहले चरण की वोटिंग शुरू

39 जिलों की 131 नगरपालिका, 27 नगर परिषद व चार नगर निगमों के लिए 7067 पोलिंग बूथों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू।

2026-09-09 06:51:39 am

गड़बड़ी की सूचना दें...

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसके टेलीफोन नंबर 0141-2227407 हैं। मतदान या चुनाव संबंधी कोई समस्या या शिकायत होने पर आयोग को शिकायत की जा सकती है।

2026-09-09 06:31:05 am

मतदाता सूची में नाम खोजें, परेशानी से बचें

निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची की व्यवस्था नहीं की गई। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को घर-घर मतदान पर्चियां पहुंचाई। निर्वाचन आयोग ने अपील की है कि मतदाता वेबसाइट sec.rajasthan.gov.in पर जाकर 'Search Voter' विकल्प के माध्यम से अपना नाम एवं मतदान केन्द्र संबंधी विवरण अवश्य जांच लें, ताकि असुविधा न हो।

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Updated on:

09 Sept 2026 08:05 am

Published on:

09 Sept 2026 06:39 am

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