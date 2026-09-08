Jaipur News: कार में वीडियो बनाती रही युवती, पीछे हार्ट पेसेंट को लेकर फंसी एंबुलेंस, लोगों में गुस्सा

जयपुर। राजधानी जयपुर में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। वीडियो में एक युवती कथित तौर पर सड़क पर अपनी कार रोककर दूसरे वाहन चालक से बहस करती नजर आ रही है। इसी दौरान उसके पीछे एक एंबुलेंस ट्रैफिक में फंसी दिखाई देती है। बताया जा रहा है कि एंबुलेंस में हार्ट पेशेंट मौजूद था और उसका सायरन तथा इमरजेंसी लाइट लगातार चल रही थी।